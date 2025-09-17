Что нужно знать, если у вас синдром запястного канала?

Многие люди в течение жизни сталкиваются с синдромом запястного канала. Однако лечение часто не начинается вовремя, так как на ранних стадиях трудно понять истинную причину. Поэтому затяжную боль нельзя игнорировать.

С помощью современных технологий избавиться от боли, вызванной этим заболеванием, можно с помощью простой процедуры - операция на карпальном канале.

Лечение синдрома запястного канала необходимо начинать как можно раньше после появления первых симптомов. На ранних стадиях ограничение некоторых повседневных действий может помочь устранить проблему. При компрессии срединного нерва страдают 1-4 пальцы. Очень характерны ночные боли, которые указывают на необходимость хирургического вмешательства. Чем дольше откладывать лечение, тем серьёзнее будет повреждение и сложнее процесс восстановления. Например, старайтесь чаще делать перерывы, чтобы отдохнули руки, и избегайте действий, вызывающих боль.

Что делать до визита к врачу?

Эти меры могут временно облегчить симптомы: делайте короткие и частые перерывы при повторяющихся движениях руками и кистями, принимайте обезболивающие препараты (например, аспирин или ибупрофен). На ночь рекомендуется носить фиксирующую шину для запястья - её можно приобрести в большинстве аптек. Также желательно избегать сна на руках. Если боль, онемение или слабость повторяются и продолжаются, необходимо обратиться к врачу.

Чего ожидать от врача?

Обычно врач задаёт такие вопросы: появилось ли это внезапно или развивалось со временем, как давно наблюдаются симптомы, ухудшаются ли они или остаются стабильными. Если вы подозреваете синдром запястного канала, есть несколько простых шагов, которые можно предпринять до первого визита.

Прежде всего, попробуйте определить действия, которые усиливают симптомы, и постарайтесь их изменить или полностью исключить. Можно попробовать носить шину на запястье ночью, чтобы проверить, уменьшает ли это боль. Синдром запястного канала - распространённое заболевание, вызывающее боль, онемение и покалывание в кисти и руке. Оно возникает, когда один из основных нервов руки - срединный нерв - оказывается сжатым. Для большинства пациентов операция на карпальном канале значительно улучшает симптомы, однако полное восстановление происходит постепенно.

Где пройти лечение?

Клиника пластической хирургии доктора Заржецкой и Круминя - одна из лучших в Латвии. Опытный персонал проводит процедуры с использованием современного оборудования, для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения, чтобы достичь максимально возможного результата. В числе предлагаемых услуг есть и операции по поводу синдрома запястного канала (в том числе государственно оплачиваемые), чтобы каждый мог жить без боли и дискомфорта.