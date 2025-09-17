Сегодня пока еще супруга телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва Полина дала новое интервью. В нем многодетная мама заговорила о своем романе с женатым бизнесменом Романом Товстиком. Она завила, что столь громкого скандала удалось бы избежать, если бы Елена (жена предпринимателя — прим.ред.) не «вынесла сор из избы». Полина извинилась, а также посоветовала ей сосредоточиться на себе и детях.

Слова Дибровой довели Товстик до слез. На странице личного блога женщина резко отреагировала на интервью «соперницы». Она выразила возмущение тем, что Полина в тайне увезла ее общего с Романом сына на Камчатку. Обманутая супруга бизнесмена об этом не знала.

Елена Товстик также записала аудиосообщение своей близкой подруге Светлане Сильваши. Супруга хирурга Тимура Хайдарова с разрешения женщины опубликовала его на своей Telegram-странице.

«Так ужасно это слушать… Мне прям противно, прям настроение испортилось. Человек забрал моего ребенка на Камчатку смотреть этих медведей. Я не имею возможности видеться с этим ребенком…», — возмутилась Елена Товстик.