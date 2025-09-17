Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовим комнатные цветы к холодам: 3 процедуры, которые надо сделать уже сегодня 0 188

Люблю!
Дата публикации: 17.09.2025
womanhit
Готовим комнатные цветы к холодам: 3 процедуры, которые надо сделать уже сегодня

Несмотря на то, что комнатные растения априори всегда находятся в комфортной атмосфере, в отличие от дачных, и им тоже приходится адаптироваться к будущим холодам. Да-да, ваши орхидеи, фиалки и диффенбахии испытывают серьезный стресс в межсезонье. Но страшен им не столько грядущий мороз, сколько критическое сокращение светового дня.

Ситифермер Сергей Ермошин объяснил, как помочь домашним цветам пережить непростой период.

Обрезаем

Лишние, подсохшие листики в преддверии поздней осени важно аккуратно срезать, чтобы освободить растение от лишнего груза. Если оно пока цветет, лучше подождать, лучше дать отцвести, а уж потом приступать к процедуре. «Осенью цветы лучше не пересаживать. Потому что растение будет уходить в зиму, и фотосинтез без света будет уменьшаться», — поясняет эксперт.

Кормим

Обязательно нужно позаботиться о подкормке. После активного летнего периода растение будет восстанавливаться, набираться сил. Сергей Ермошин рекомендует выбирать специальные комплексные удобрения, в составе которых есть сера, медь, магний и кремний. На упаковке обычно есть подробная инструкция, как и в каких количествах подкормку вносить.

Подсвечиваем

Ввиду дефицита естественного освещения, обеспечиваем цветам искусственное. «В идеале, конечно, на зиму поставить какой-нибудь небольшой светильник рядом с растением. Достаточно будет мини-досветочки и розетки с таймером или управлением через вай-фай», — советует эксперт. Получая достаточное количество света, растения не будут уходить в глубокую спячку и продолжат радовать ростом и цветением и в холодные месяцы.

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 95
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 150
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 188
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 15
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 25
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 26
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 28
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 51
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 89
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 15
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 25
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео