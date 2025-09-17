«Я боюсь!» Как справиться с тайным страхом, о котором не принято говорить вслух

Если вас периодически накрывает гераскофобия, вы не одиноки. Ее ощущают многие успешные и умные люди. Поговорили с психологом, откуда берется страх перед старением, как принять неизбежное и найти источник внутренней силы, который не зависит от цифр в паспорте.

Старение — это естественный и неизбежный процесс, который затрагивает каждого человека, пишет doctorpiter Однако отношение к нему может быть разным. Для одних это время мудрости и спокойствия, для других — источник страха и тревоги. Страх старения, или гераскофобия, — это вполне реальное явление, которое может серьезно повлиять на качество жизни. Он проявляется в виде навязчивых мыслей о потере привлекательности, ухудшении здоровья, о конечности жизни. Как же справиться с мыслями о дряхлости? Узнали у психолога Галины Рейнталь.

Откуда берется страх старения

Социальное давление и культ молодости

Современное общество часто идеализирует молодость и красоту, приравнивая эти качества к успеху и благополучию, и в то же время транслирует негативные стереотипы о старости. Реклама, кино, социальные сети — все это формирует представление о том, что стареть — это плохо, некрасиво и нежелательно. Это создает давление на людей, особенно на женщин, которые чувствуют необходимость постоянно поддерживать свою молодость и привлекательность.

«Сейчас нас пытаются убедить, что 45 — это новые 35. С экрана телевизора на нас смотрят „нестареющие“ звезды. Да, люди научились выглядеть моложе. Доступность пластических операций и косметология обеспечили нам молодую внешность. Мы научились бороться с морщинами и седыми волосами. Но если мы выглядим в 45 на 35, то это не значит, что мы и чувствуем себя на 35», — говорит психолог.

Например, 35 лет для женщины — это еще детородный возраст, когда можно забеременеть, родить и есть силы ухаживать за младенцем. В 45 — забеременеть проблематичнее, беременность протекает гораздо сложнее. И бессонные ночи даются совсем тяжело. Обмануть организм ботоксом и филлерами невозможно.

Стереотипы и установки о возрасте

Старение часто ассоциируется с ухудшением здоровья, снижением когнитивных способностей, скучной жизнью, потерей близких людей. Это основано на том, как жили наши бабушки и дедушки. Сейчас жизнь значительно изменилась.

Осознавание конечности жизни

«Старение напоминает нам о нашей смертности, что может быть пугающим, — объясняет Галина Рейнталь. — Страх смерти — это один из самых глубоких страхов человека. Это так называемый базовый страх. Он появляется у всех людей с возраста 5-7 лет. В норме есть у любого человека».

Негативный личный опыт

Если в вашей семье или окружении были люди, которые тяжело переживали старение, страдали от болезней или одиночества, это может сформировать негативное представление о старости. Но их опыт — это повод задуматься: что я могу сделать для себя сейчас, чтобы со мной такое не случилось потом?

Неудовлетворенность жизнью

Если человек чувствует, что не реализовал свои мечты и цели, старение может восприниматься как упущенная возможность. Чувство сожаления о прошлом может усиливать страх перед будущим.

Красные флаги гераскофобии

Чрезмерный уход за внешностью и частое использование антивозрастных процедур любой ценой.

Одежда, нарочито «омолаживающая» образ, избыточный молодежный сленг в речи.

Стремление общаться исключительно с молодыми людьми.

Избегание ситуаций, напоминающих о возрасте или старении.

Тревожность и раздражение при мыслях о будущем и изменениях, связанных с возрастом.

Что можно сделать самому, чтобы не бояться старости

Проверьте свои установки, связанные со зрелым возрастом, — насколько это актуально сейчас. Кто-то считает, что старость — это обязательно болезни, кто-то думает, что в старости будет никому не нужен и придется коротать свои дни в одиночестве, что в 60 лет единственное, что остается, — выращивать кабачки. На самом деле все эти стереотипы сейчас неактуальны.

Благодаря развитой медицине качество жизни и ее продолжительность значительно выросли. Следите за здоровьем, занимайтесь спортом, обратите внимание на то, что вы едите, — это позволит вам долго оставаться в хорошей физической форме. Есть много примеров, когда женщины после 50 лет начинали, например, заниматься йогой и в итоге им удавалось непросто сесть на шпагат, а стать инструкторами.

Поддерживать активную социальную жизнь. Не теряйте связь с друзьями, читайте книги, посещайте выставки. Это не только делает жизнь насыщенной в любом возрасте, но и позволяет мозгу быть живым.

Контролируйте тот контент, который вы потребляете. Если ваша лента в соцсетях заставляет вас беспокоиться о своей внешности, пересмотрите свои подписки.

У каждого возраста свои преимущества. Сконцентрируйтесь на преимуществах вашего возраста. Сейчас многие зациклены больше на том, как они выглядят, чем на том, какой вклад они могут внести в общество.

Обратите внимание на свои достижения, опыт, навыки.

Жить интересной и насыщенной жизнью можно в любом возрасте!

Для профилактики геронтофобии психолог также советует посмотреть несколько фильмов: «Простые сложности» с Мерил Стрип и Стивом Мартином, романтическую комедию «Книжный клуб» с Дайан Китон и Джейн Фондой и трогательную мелодраму «Стажер» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй.