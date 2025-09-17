Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пересмотрите свой стиль: эти вещи кричат о вашей уязвимости громче слов 0 331

Люблю!
Дата публикации: 17.09.2025
womanhit
Пересмотрите свой стиль: эти вещи кричат о вашей уязвимости громче слов

Одежда — важный элемент в выражении эмоций и личных состояний. Через гардероб мы транслируем любовь к себе, самоценность, уверенность, социальный статус. Есть и обратная сторона медали — через одежду видна наша уязвимость. В чем это проявляется и как ее трансформировать во внутреннюю силу, рассказала персональный стилист, психолог Екатерина Чупина.

В состоянии уязвимости человеку не хватает внутренних ресурсов, чтобы почувствовать безопасность, контроль и опору. Наш эксперт: «В такие моменты трудно адекватно понять, что надеть для достижения поставленной цели и успеха. Часто человек даже не подозревает, что своим внешним видом и элементами гардероба вызывает противоречивые эмоции у окружающих». Вот некоторые из них.

Оверсайз — одежда большого размера скрывает комплексы по поводу фигуры: лишний вес и излишнюю худобу. В одежде не по размеру человек защищает себя от лишних взглядов и оценки. Ведь трудно разглядеть истинные размеры под мешковатым нарядом.

Облегающий силуэт — мини платье с глубоким декольте плюс высокий каблук привлекают повышенное внимание от противоположного пола с намерением сексуальных отношений, не более того. Но часто женщины одеваются подобным образом в надежде встретить любовь. Хотят семью, серьезных отношений, но не подозревают, что своим внешним видом транслируют отчаяние и уязвимость.

Инкогнито — худи с капюшоном, бейсболка и темные очки — это явное желание «спрятаться» от внешнего мира, быть незаметным. Человек замкнулся в себе и ему нужна психологическая помощь, ну если, конечно, он не кинозвезда и не преступник в розыске.

Рюши, бантики приторные цвета в одежде — на взрослом человеке они говорят о застревании в детстве. Не успел повзрослеть, хотя давно уже вырос. Такие люди не хотят отвечать за поступки, им проще оставаться детьми, которым постоянно нужна помощь.

Мужские элементы в женском гардеробе в большом количестве говорят о том, что дама взвалила на себя мужские функции и забыла о женском начале, что плохо отражается на ее внутреннем состоянии.

Провокационные лозунги на одежде означают, что человек протестует внутри себя, он не согласен с этим миром, внутри него бурлит революция.

Гипертрофированная любовь к принтам люксовых брендов, когда хочется надеть все лучшее и сразу, намекает на дурной вкус, ну, если вы, конечно, не Филипп Киркоров. Самое главное, что человек не уверен в себе, он как бы говорит: «Смотрите, я тут и я в дорогой одежде! И за это меня стоит любить…»

Черные, темные цвета могут указывать на печаль и глубину чувств человека, что также говорит о уязвимости.

Старые потертые вещи, давно вышедшие из моды, но которые до сих пор остаются у вас — маркер привязанности к прошлому и страху перемен.

Преобладание спортивной одежды в гардеробе не всегда означает, что человек профессиональный спортсмен, часто это про «мне так удобно» и «мне некогда наряжаться». Таким образом он пытается ощутить стабильность и безопасность, но помогут ли в этом спортивные костюмы, вызывает вопрос.

Ваша уязвимость — ключ к созданию уникального стиля

Но есть и хорошие новости, ведь уязвимость можно трансформировать в силу. Вот несколько советов от Екатерины по переосмыслению гардероба:

  • Устройте разбор вещей.

  • Избавьтесь от того, что не носили более года, особенно если оно не по размеру и давно ждет своего часа.

  • Соотнесите свой образ жизни и гардероб, подходят ли они друг другу.

  • Составьте капсулы по сезонам.

  • Составьте список недостающих вещей и купите их.

«Не бойтесь экспериментировать, ведь ваша уязвимость — это ключ к созданию неповторимого стиля. Если, например, не желаете расставаться со старой потертой кожаной курткой вашего папы, смело можете дать ей вторую жизнь в комплекте с модными джинсами и белой футболкой. Инфантильные элементы гардероба, такие как платье в цветочек и рюши, миксуйте с грубыми ботинками и рокерскими аксессуарами. Черный монохромный образ всегда выглядит дорого и элегантно, а спортивная одежда давно интегрируется в повседневный гардероб», — советует стилист.

Одежда — это способ самовыражения, с помощью нее мы заявляем о себе, проявляемся. Главное — понять и принять свою уязвимость и превратить ее в силу и исключительность, тогда вы ощутите счастье и гармонию.

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 95
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 150
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 188
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 17
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 25
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 26
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 28
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 52
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 89
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 17
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 25
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео