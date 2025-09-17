Baltijas balss logotype
Пять привычек за ужином, которых лучше избегать

Люблю!
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Пять привычек за ужином, которых лучше избегать

Если вы стремитесь контролировать вес и вести здоровый образ жизни, важно подходить к ужину правильно. Вот ошибки, которых, по мнению диетологов, стоит избегать.

1. Превращаете ужин в главный прием пищи

Если завтракаете и обедаете в спешке и в течение дня едите не очень много, то ужин вы принимаете неторопливо и обстоятельно. Или еще вариант – в первой половине дня вы придерживаетесь «диеты», а вечером вы испытываете зверский голод, поэтому едите много и долго. Это неправильно! Ужин должен быть самым легким приемом пищи за день и не должен превышать 500 калорий.

2. Едите перед телевизором

Чтобы расслабиться вечером, вы во время ужина смотрите телевизор. Таким образом вы едите слишком много и не наслаждаетесь едой. В то же время эта, казалось бы, простая привычка приносит много лишних килограммов.

3. Ужинаете в ресторане

Ужинать в городе не является ошибкой. Проблема в том, что чаще всего вы принимаете еду в слишком больших количествах. Именно потому, что соблазн слишком велик, диетологи рекомендуют ужинать в ресторане не больше одного раза в неделю, а в остальные вечера готовить дома.

4. Едите десерт

Десерт – это больше традиция, чем необходимость. К сожалению, это не самая лучшая идея для ужина. Десерт имеет много калорий, а содержащийся в нем сахар может вызвать бессонницу. Если вы не можете удержаться от десерта, ешьте его в небольших количествах.

5. Едите слишком соленую пищу

Старайтесь не держать соль на столе. Натрий удерживает воду в организме и приводит к накоплению калорий, поэтому делайте акцент на другие специи, чтобы улучшить вкус блюд. Попробуйте перец, орегано и тимьян.

Источник: noi.md

