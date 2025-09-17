Споткнулся — что дальше? Народные предсказания

Мы часто не обращаем внимания на мелкие неприятности: споткнулись, зацепились одеждой или ударили палец — кажется, обычная случайность. Но раньше такие события считались знаками, особенно спотыканья. Казалось бы, пустяк, но существует множество примет и суеверий, которые объясняют, что за этим может скрываться.

Если вы споткнулись, обязательно обратите внимание на какую ногу

Правая нога. Эта часть тела считается счастливой, удачливой и символизирует истину, однако, если это касается преткновений, неприятностей, то она и несет соответствующие последствия. Поэтому существует поверье, если споткнулся на правую ногу значит ожидай проблем.

Предки говорили, что если споткнулся на правую ногу, значит злые духи принесут в твою жизнь неприятности и препятствия.

Также считалось, что это может быть предупреждением от ангела-хранителя, который пытается уберечь от бед. В общем постижение на правую ногу считалось знаком с горы, человек должен был проанализировать свою жизнь и сделать выводы, что он делает не так.

Чтобы предотвратить неудачи существовало поверье, что нужно после спотыкания обязательно перекреститься, вернуться домой, взглянуть в зеркало и расчесать волосы. Таким образом, словно дать понять, что вы приняли знак.

Левая нога наоборот же, приносит позитив. Бытовало мнение, что таким образом ангел-хранитель пытается уберечь человека от чего-то плохого. Также как примета существовало мнение, если споткнуться на левую ногу, то в ближайшее время можно ожидать вознаграждение за свой труд. В древности это также считалось знаком будущего, что впереди тебя ждет удача и триумф.

Кроме ноги, имеет значение и место в котором вы споткнулись

Если это произошло в дверях дома, то это означало, что день будет крайне неудачным.

Если вы споткнулись на дороге, то здесь важно обратить внимание на дату своего рождения. Если цифры четные, значит день будет удачный, если не четные, то лучше изменить свой маршрут и пойти другой дорогой.

Если споткнулись на лестнице поднимаясь на верх также стоит обратить на какую ногу — на правую ногу, тогда вас ожидает встреча с близкими друзьями, если на левую — с врагами.

Если вы споткнулись спускаясь на левую ногу — к вам благосклонны чувства, любовь и романтика, а если на правую — ждите неудач.

Если вы споткнулись и упали — это является положительным знаком. Значит вас ждет успех в ваших начинаниях.

Источник: 1001sovet