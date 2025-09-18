Baltijas balss logotype
Анализы по возрасту: что и когда сдавать 0 227

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Анализы по возрасту: что и когда сдавать

Организм человека с возрастом меняется, поэтому анализы и медицинское обследование должны быть адаптированы к характеристикам человека, чтобы быть по-настоящему эффективными. Предлагаем рекомендованные анализы по основным возрастным группам.

Эксперты: Кристина Гаврилеску, семейный врач и Георгий Гикэ, акушер-гинеколог

До 30 лет

  • анализ крови и мочи, которые могут выявлять возможные недостатки концентрации ионов, анемию, проблемы с печенью, щитовидной железой, проблемы с почками, нарушение липидного профиля, скрининг сахара через гемограмму. Анализы рекомендуется делать ежегодно, если не будет замечено изменение параметров, которые требуют отслеживания каждые 3 или 6 месяцев;

  • общее УЗИ брюшной полости – исследуется размер и структура внутренних органов и выявляется возможное появление опухолей;

  • женщина, ведущая сексуальную жизнь, должна пройти гинекологический осмотр, включая анализ Бабеш-Папаниколау и исследование секреции влагалища - ежегодно;

  • стоматологическое обследование – один или два раза в год;

  • офтальмологическое обследование – через каждые три года;

  • дерматологическое обследование – при первых подозрительных изменениях родинок;

От 30 года до 40 лет

  • стандартный набор анализов крови и мочи (содержит те же параметры, что и до 30 лет) – ежегодно;

  • гинекологическое обследование, в том числе анализ Бабеш-Папаниколау и исследование секреции влагалища – ежегодно;

  • обследование функции щитовидной железы после рождения ребенка и ультразвуковое исследование щитовидной железы;

  • общее УЗИ брюшной полости – ежегодно;

  • офтальмологическое обследование – каждые два года;

  • стоматологическое обследование – каждые 6 месяцев;

  • мониторинг артериального давления.

От 40 года до 60 лет

  • стандартный набор анализов крови и мочи (при необходимости, липидный профиль и уровень глюкозы в крови каждые 6 месяцев), и анализ концентрации витамина D в крови – ежегодно;

  • УЗИ брюшной полости – ежегодно;

  • маммография – ежегодно;

  • костная денситометрия – каждые два года до менопаузы и ежегодно после вступления в менопаузу;

  • офтальмологическое обследование – ежегодно;

  • электрокардиограмма – ежегодно;

  • ПАП-тест – ежегодно.

Обследование в зависимости от факторов риска

  • ожирение: липидный профиль, гликемия, функция щитовидной железы;

  • диабет: липидный профиль, гликемия, гликозилированный гемоглобин, спровоцированная гликемия;

  • курение: анализ крови, липидный профиль, функция печени, С-реактивный белок, мочевая кислота, рентген грудной клетки, спирометрия, ЭКГ и кардиологическое обследование;

  • потребление алкоголя: функция печени (АСТ и АЛТ ферменты, гамма глутамилтранспептидаза, общий и прямой билирубин, электрофорез сыворотки белка), анализ крови, липидный профиль, гликемия, мочевая кислота.

Рекомендации для сохранения здоровья молочных желез

Каждая женщина до 35 лет должна проводить самостоятельное обследование и пальпацию молочных желез и, если обнаруживает изменения в структуре, т.е. узелки, которых раньше не было, должна обратиться к специалисту.

В ходе консультации определяется, какое обследование нужно проводить. Обычно начинается с УЗИ молочной железы. Если на УЗИ просматриваются подозрительные поражения, то в зависимости от их характера и возраста пациентки назначаются более специфические обследования: соноэластография или МРТ (магнитно-резонансная томография) молочной железы женщинам до 40 лет и маммография для женщин старше 40 лет.

Скрининг молочной железы не имеет возрастных ограничений, и хорошо бы делать его ежегодно. Женщинам, у которых в семье были случаи рака молочной железы, рекомендуется делать скрининг гораздо раньше, потому что опухолевые поражения могут возникнуть в очень молодом возрасте.

Анализы перед зачатием ребенка

До зачатия лучше пройти обследование, чтобы оценить здоровье будущей матери и избежать некоторых проблем во время беременности.

Как правило, делаются обычные анализы, но в зависимости от истории болезни семьи назначаются и специальные анализы.

Любая инфекция половых органов должна быть вылечена до беременности.

Рекомендуется также TORCH-комплекс (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, генитальный герпес, гепатит, ВИЧ, VDRL). Важную роль играет имажистика молочных желез, потому что во время и после беременности, в период лактации, изменения в груди могут «маскировать» различные прогрессирующие образования.

Источник: noi.md

https://noi.md/ru/zdorovie/kakie-analizy-nuzhno-delati-v-zavisimosti-ot-vozrasta

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
