Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
womanhit
Эстетика Clean Girl: легкость вместо идеала

Эстетика «clean girl» ворвалась в моду как идеальный фильтр: гладкий пучок, сияющая кожа, золотые серьги-гвоздики и базовый топ цвета овсянки. Все просто и безупречно, будто утро всегда начинается с медитации и смузи.

Но несколько сезонов спустя «чистота» перестала вдохновлять. В 2025-м образ «вечной девочки с йога-ковриком» выглядит слишком предсказуемо. Новая clean girl снимает идеальный пучок, оставляет торчать пару прядей, добавляет кольцо в нос или серьгу-скульптуру. Чистота осталась — но с характером и долей иронии.

Что ушло:

  • Тотальный минимализм и вечный нюд.

  • Зализанные до скрипа волосы.

  • Гардероб в гамме «миндальное молоко».

Что пришло:****

  • Минимализм с сюжетом — белая майка плюс ожерелье-фрукт.

  • Чистый макияж, но вдруг — стрелка цвета лайма.

  • База, которая перестала быть безликой: асимметрия, фактуры, неожиданные сочетания.

Clean girl больше не про «идеальность». Это про настроение, живость и легкую дерзость.

Почему эстетика изменилась

  • Идеальная свежесть изнуряет. Никто не может выглядеть как рекламный баннер каждый день.

  • Нужна ирония. В моду вернулись странные украшения, игры с деталями, «неидеальные» акценты.

  • Постпандемийный эффект. Мы слишком долго сидели в капсулах и тренировочных костюмах. Теперь хочется артистичности и свободы.

Clean girl−2025 говорит: «Да, у меня сияющая кожа. Но еще у меня есть кольца на каждом пальце и коралловая помада».

Новые коды эстетики

Украшения

  • Серьги-скульптуры вместо минималистичных гвоздиков.

  • Кольца сразу на всех пальцах — легкий ювелирный хаос.

  • Винтажный кулон поверх белой футболки.

  • Одно «странное» украшение, которое задает тон всему образу.

Одежда

  • Базовые вещи с деталями: вырезы, фактуры, асимметрия.

  • Многослойность: платье с жакетом, майка с гольфом.

  • Новая палитра: молочный + баклажан, фисташка, стальной синий.

Макияж и волосы

  • Glow остается, но в игру вступает цвет: румяна-драпинг, коралловые губы.

  • Пучки с бантом, заколки, легкие косички.

  • Челка «а-ля француженка» или намеренно небрежные пряди.

Зачем нам украшения (и немного самоиронии)

  • Потому что даже унылый вторник спасают серьги-скульптуры.

  • Потому что одно кольцо может сказать о вас больше, чем три страницы резюме.

  • Потому что белый топ без подвески — это база, а с подвеской-лимоном — уже стильная история.

  • Потому что мы не алгоритмы. У нас есть характеры, истории и любовь к Etsy-серьгам.

Clean Girl в 2025 — это:

  • Чистота, которая перестала быть стерильной.

  • Ироничная легкость вместо напряженной идеальности.

  • Умение смеяться над собой и при этом выглядеть свежо.

  • Живость, которая делает стиль по-настоящему индивидуальным.

Мир устал от стерильной картинки, где каждая деталь «под линейку». В 2025-м clean girl перестала быть фильтром и стала реальной: с сережками-виноградом, с яркой помадой, с легким хаосом в волосах.

Быть «clean» — нормально. Быть собой — лучше. Быть собой с блеском на щеках и кольцами на пальцах — это уже манифест.

#мода #стиль жизни
