Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти вещи нельзя обрабатывать лимонной кислотой — они портятся навсегда 0 275

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
1001sovet
Эти вещи нельзя обрабатывать лимонной кислотой — они портятся навсегда

Лимонная кислота выглядит как универсальное средство для уборки, но некоторые поверхности от нее только портятся.

Многие регулярно повторяют одну и ту же ошибку, даже не подозревая о последствиях.

  • Натуральный камень, такой как мрамор или гранит, не терпит кислоты. Она делает поверхность тусклой, оставляет матовые пятна и провоцирует микротрещины.

  • Алюминиевая посуда и столовые приборы темнеют под действием лимонной кислоты. Контакт создает тяжело отмываемый налет и изменяет вкус пищи.

  • Деревянные доски для нарезки и мебель покрываются белыми пятнами после обработки кислотой. Натуральные масла вымываются, оставляя поверхность сухой и шершавой.

  • Линолеум и некоторые виды ламината теряют защитный слой под влиянием агрессивного состава. Пол становится более чувствительным к царапинам и быстрее изнашивается.

  • Золотые и серебряные украшения с жемчугом или перламутром тускнеют при контакте с кислотными растворами. Драгоценные вставки могут совсем потерять блеск.

  • Эмалевые раковины и ванны образуют микротрещины при частом использовании лимонной кислоты. Со временем это приводит к появлению ржавых подтеков.

  • Акриловые поверхности мутнеют и желтеют после обработки кислотой. Восстановить первоначальный вид практически невозможно.

  • Электроника и экраны гаджетов страдают от разъедающего эффекта кислоты. Антибликовое покрытие стирается, на экранах остаются разводы.

  • Кожаная обувь и мебель теряют эластичность после контакта с кислотными средствами. Материал становится жестким и может потрескаться.

Для этих поверхностей лучше выбирать специализированные средства. Лимонная кислота эффективна для стекла, фарфора и нержавеющей стали, но она никак не универсальна.

Читайте нас также:
#дом #уборка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 95
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 153
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 188
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 26
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 29
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 90
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео