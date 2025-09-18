Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Им ничего не жалко: 3 самых заботливых знака Зодиака 0 400

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Им ничего не жалко: 3 самых заботливых знака Зодиака

Не все люди сфокусированы исключительно на себе или своих родных. Есть такие, кто всегда поддержит и подаст руку помощи чужому.

Весы

Их забота искренняя и не требует ничего взамен. Эти люди настолько отзывчивы и тактичны, что вы даже не почувствуете себя в чем-то виноватыми. Весы всегда придут на помощь и подключат с собой такую же команду.

Близнецы

Этот знак Зодиака знает, что такое проблемы, поэтому одним из первых придет помощь. Близнецы умеют находить все, что нуждается в нуждающемся. А еще эти люди — одни из лучших волонтеров.

Козероги

Щедрые Козероги всегда найдут время и возможность помочь другим. Эти люди часто выбирают профессию спасателей, врачей экстренной медицинской помощи или психологов — не просто так. Помогать — это их миссия.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#астрология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 160
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 168
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 208

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 4
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 31
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 37
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 52
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 114
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 61
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 4
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 31
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео