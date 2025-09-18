Им ничего не жалко: 3 самых заботливых знака Зодиака

Не все люди сфокусированы исключительно на себе или своих родных. Есть такие, кто всегда поддержит и подаст руку помощи чужому.

Весы

Их забота искренняя и не требует ничего взамен. Эти люди настолько отзывчивы и тактичны, что вы даже не почувствуете себя в чем-то виноватыми. Весы всегда придут на помощь и подключат с собой такую же команду.

Близнецы

Этот знак Зодиака знает, что такое проблемы, поэтому одним из первых придет помощь. Близнецы умеют находить все, что нуждается в нуждающемся. А еще эти люди — одни из лучших волонтеров.

Козероги

Щедрые Козероги всегда найдут время и возможность помочь другим. Эти люди часто выбирают профессию спасателей, врачей экстренной медицинской помощи или психологов — не просто так. Помогать — это их миссия.

