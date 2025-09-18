Baltijas balss logotype
Историческое назначение: сын Уилла Смита стал первым креативным директором мужской линии Christian Louboutin

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
Kleo
Джейден и Уилл Смит. Фото the-flow.ru

Джейден и Уилл Смит. Фото the-flow.ru

Кристиан Лубутен сам рассказал о новом назначении. Джейден Смит, по его мнению, очень "свежо" смотрит на мужскую моду.

Мир моды снова удивляет громким коллабом: 27-летний Джейден Смит – музыкант, актер и сын Уилла Смита – стал первым в истории креативным директором мужской линии легендарного дома Christian Louboutin.

О назначении рассказал сам Кристиан Лубутен в интервью The New York Times, отметив, что Джейден его покорил не только стилем, но и свежим взглядом на мужскую моду.

"Он очень скромный и добрый, но главное – невероятно интересный в том, как мыслит и как одевается", – поделился дизайнер.

По новым условиям Джейден будет курировать выпуск четырёх коллекций обуви в год. Первая презентация его моделей состоится уже в январе на Неделе мужской моды в Париже, а дебютная коллекция поступит в продажу в мае 2026 года.

Напомним, Лубутен выпускает мужскую обувь уже 15 лет, но отдельного креативного директора для этой линии до сих пор не было. Назначение Смитa – исторический шаг, который обещает привнести в бренд уличный драйв, дерзкий микс классики и молодежного стиля.

К слову, за плечами Джейдена – опыт работы с собственной маркой одежды MSFTSrep, где он давно экспериментирует с формами и гендерной свободой в стиле. Теперь этот бунтарский почерк станет частью ДНК одного из самых узнаваемых брендов в мире

#мода #знаменитости
