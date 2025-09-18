Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как научиться радоваться в моменте и перестать отравлять себе жизнь страхами 1 338

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
womanhit
Как научиться радоваться в моменте и перестать отравлять себе жизнь страхами

Иногда действительно радостный момент прерывается противным внутренним голоском из детства: «много смеешься — потом много плакать будешь». Это культурная установка и привычка мозга к драматизации. Мы будто стараемся заранее обесценить хорошее, чтобы не так больно было, если оно закончится. В результате счастье проходит мимо, а тревога остается и пускает в нас глубокие корни. Но научиться искренне радоваться без страха — это навык, его можно тренировать. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как это сделать.

Назовите страх по имени

Когда накатывает мысль «слишком хорошо, чтобы быть правдой», проговорите это вслух или запишите. Название снижает силу эмоции и возвращает контроль. Скажите себе простую фразу: «Это не предчувствие, это привычка мозга к худшему сценарию». Заметьте, что конкретно пугает прямо сейчас, а не вообще. Дальше сделайте три спокойных выдоха и вернитесь вниманием к тому, что перед глазами.

Тренируйте смакование момента

Радость становится устойчивее, когда ее проживают телом и чувствами, а не только мыслями. «Отметьте три детали сейчас: что видите, что слышите, какой запах рядом. Замедлите движение, сделайте глоток чая и осознанно почувствуйте вкус. Скажите себе: „Это происходит со мной сейчас“. Сохраните момент с помощью фото или короткой заметки, чтобы мозг привыкал фиксировать хорошее без условий и условностей», — предлагает эксперт.

Возвращайте тело в состояние безопасности

Тревога растет, когда нервная система перегрета. Помогают длинный выдох, мягкое растяжение и расслабление плеч. Дайте телу опору: сядьте устойчиво, почувствуйте стопы, согрейте ладони, положите руку на грудь и отметьте ритм сердца. Сформулируйте опорную фразу: «Прямо сейчас я в безопасности, рядом люди и вещи, которые мне помогают». Когда тело успокаивается, разум перестает искать беду.

Договаривайтесь с тревогой, а не боритесь с ней

Радоваться и планировать можно по очереди. Выделите короткое окно для проверки рисков и дел, а остальное время посвятите тому, что приносит тепло. «Если всплывает повод тревожиться, запишите задачу и пообещайте мозгу вернуться к ней в указанное время. Если тревога все же проявилась, сделайте все те же три медленных выдоха и выдоха и возвращайте внимание к разговору или тому, чем вы занимались. Так вы даете страху место, признаете его, но не тратите на пляски с ним и бубнами весь день», — говорит психолог.

Оберегайте радость границами и своими людьми

Не делитесь хорошим там, где вас привычно обесценивают и шутят на больные темы. Выбирайте тех, кто умеет радоваться вместе и держать паузу без цинизма. Ограничьте ленту новостей в дни, когда у вас праздник, и замените залипание в соцсетях на прогулку или звонок близкому человеку. Радость тоже нуждается в экологичной среде, как чудесное комнатное растение.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Очень просто:перестать смотреть новости ,а так же их читать. И жизнь заиграет новыми красками.😎

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 95
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 153
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 189
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 27
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 29
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 91
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео