«Когда расстояние не помеха»: Овечкин отметил юбилей с семьей по видеосвязи

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
womanhit
«Когда расстояние не помеха»: Овечкин отметил юбилей с семьей по видеосвязи

Овечкин отметил 40-летие с семьей по видеосвязи. Анастасия Шубская поделилась кадрами с праздника.

Александр Овечкин не стал следовать давнему суеверию, которое гласит, что отмечать 40 лет мужчине — плохая примета. Капитан команды НХЛ «Вашигнтон Кэпиталз» с размахом отпраздновал юбилей в кругу семьи. Но сделал это необычным способом.

ovech.jpg

ovi.jpg

Супруга хоккеиста, Анастасия Шубская, на своей странице опубликовала кадры с банкета. Виновник торжества вместе с женой общались с остальными родственниками по видеосвязи. Московская часть «гостей» основательно подготовилась к особому дню. Сестры Шубской с детьми и мужьями, родственники со стороны юбиляла накрыли роскошный стол, заказали огромный торт со свечами.

Александр Овечкин оригинально отметил 40-летие

Изумленный таким вниманием спорстмен внимательно наблюдал, как семейство пирует без него, довольствуясь лишь его изображением на экране. Шубская в торжественный момент по обыкновению находилась рядом с супругом. «Когда расстояние не помеха, чтобы отметить всем вместе», — подписала она кадры с праздника.

Александр Овечкин – обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира, его считают одним из величайших хоккеистов в истории. В 2008 году он подписал 13-летний контракт с "Вашингтоном" и с тех пор выступает за этот клуб. В апреле Овечкин, который является капитаном "Вашингтон Кэпиталз", установил исторический рекорд, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги. В 2017 году хоккеист женился на Анастасии Шубской, от которой у него двое сыновей: семилетний Сергей и пятилетний Илья.

#александр овечкин
