Комфорт и многослойность: самая нужная вещь в гардеробе на осень и зиму 2025

Осень и зима становятся испытанием: то утренний холод пробирает до костей, то днем пригревает солнце и в пальто становится слишком жарко. Чтобы не носить с собой несколько комплектов одежды и не мучиться вопросом «что надеть», дизайнеры предложили гениально простое решение.

Оно одинаково хорошо работает и в прохладном сентябре, и в морозном январе. Мы говорим о главном герое гардероба 2025 года — стеганом жилете.

Почему именно он стал любимцем дизайнеров?

Главная ценность жилета в универсальности: он воплощает ключевой принцип моды сегодня — свободу сочетаний и комфорт без жертв. Модные тренды зимой строятся вокруг многослойности: мы больше не стремимся выбрать одно правильное пальто или пуховик, а комбинируем несколько слоев, подстраиваясь под погоду.

Легкий стеганый жилет идеально подходит на роль промежуточного слоя: он добавляет нужное тепло, не утяжеляя силуэт. А благодаря разнообразию фактур и форматов (от ультратонких моделей до более плотных, напоминающих верхнюю одежду) жилет превращается в модный акцент.

Не стоит забывать и о визуальном эффекте: стежка создает интересный рельеф и делает даже самый простой образ более фактурным.

Как носить стёганый жилет осенью и зимой

Под пальто или тренч

Один из актуальных приемов — надеть жилет под длинное пальто или плащ. В результате появляется дополнительный слой тепла, но аутфит не превращается в громоздкий. Ход хорошо работает в начале сезона, когда на улице еще не мороз, но уже достаточно прохладно.

С базовыми вещами

Стеганый жилет женский в лаконичном дизайне можно носить поверх джемпера, водолазки или худи. В тандеме с джинсами и ботинками получится удобный и динамичный вариант на каждый день, идеально подходящий для городских прогулок.

Учитывая сочетания сезона

Дизайнеры предлагают варианты с пэчворком, яркой стежкой, асимметричными деталями, а также жилеты-кимоно на запах. Их можно носить с платьями-миди, классическими брюками или даже юбками.

Тренды зимы 2025

Если прошлые сезоны мы ассоциировали с громоздкими пуховиками и пальто-коконами, сейчас на первый план выходит стеганая верхняя одежда. Куртки и жилеты создают легкий, почти что воздушный объем, который не перегружает фигуру. Это та самая золотая середина: теплее, чем пиджак, но значительно свободнее, чем традиционный пуховик.

Женские стеганые жилеты позволяют играть с силуэтами: они добавляют выразительный акцент и в то же время можно надеть под них любимую рубашку или свитер. Вечером такой жилет легко оставить под пальто, а днем носить отдельно, комбинируя с широкими брюками или миди-юбкой.

Неслучайно многие бренды в коллекциях сделали ставку на стеганые изделия — и эко-варианты из переработанных тканей, и премиальные модели в сдержанных тонах (от молочного до глубокого графитового). Все прекрасно отражает общий тренд сезона: одежда должна быть практичной, уютной и в то же время работать на стиль.

Стеганый жилет и куртка — продуманный ответ на вызовы холодного сезона. Они помогают чувствовать себя комфортно и уверенно, легко вписываются в повседневные и нарядные комплекты и становятся настоящим трендом зимы.

Осенью и зимой 2025 не нужно выбирать между теплом и красотой: легкие, но теплые стеганые модели позволяют создавать десятки комбинаций, оставаясь в тренде. Добавьте жилет к любимым джинсам, наденьте под пальто или обыграйте с романтичным платьем и вы увидите, что вещь станет самой нужной в гардеробе.

the-day