Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Комфорт и многослойность: самая нужная вещь в гардеробе на осень и зиму 2025 0 242

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Комфорт и многослойность: самая нужная вещь в гардеробе на осень и зиму 2025

Осень и зима становятся испытанием: то утренний холод пробирает до костей, то днем пригревает солнце и в пальто становится слишком жарко. Чтобы не носить с собой несколько комплектов одежды и не мучиться вопросом «что надеть», дизайнеры предложили гениально простое решение.

Оно одинаково хорошо работает и в прохладном сентябре, и в морозном январе. Мы говорим о главном герое гардероба 2025 года — стеганом жилете.

Почему именно он стал любимцем дизайнеров?

Главная ценность жилета в универсальности: он воплощает ключевой принцип моды сегодня — свободу сочетаний и комфорт без жертв. Модные тренды зимой строятся вокруг многослойности: мы больше не стремимся выбрать одно правильное пальто или пуховик, а комбинируем несколько слоев, подстраиваясь под погоду.

Легкий стеганый жилет идеально подходит на роль промежуточного слоя: он добавляет нужное тепло, не утяжеляя силуэт. А благодаря разнообразию фактур и форматов (от ультратонких моделей до более плотных, напоминающих верхнюю одежду) жилет превращается в модный акцент.

Не стоит забывать и о визуальном эффекте: стежка создает интересный рельеф и делает даже самый простой образ более фактурным.

12.jpg

Как носить стёганый жилет осенью и зимой

Под пальто или тренч

Один из актуальных приемов — надеть жилет под длинное пальто или плащ. В результате появляется дополнительный слой тепла, но аутфит не превращается в громоздкий. Ход хорошо работает в начале сезона, когда на улице еще не мороз, но уже достаточно прохладно.

С базовыми вещами

Стеганый жилет женский в лаконичном дизайне можно носить поверх джемпера, водолазки или худи. В тандеме с джинсами и ботинками получится удобный и динамичный вариант на каждый день, идеально подходящий для городских прогулок.

Учитывая сочетания сезона

Дизайнеры предлагают варианты с пэчворком, яркой стежкой, асимметричными деталями, а также жилеты-кимоно на запах. Их можно носить с платьями-миди, классическими брюками или даже юбками.

Тренды зимы 2025

Если прошлые сезоны мы ассоциировали с громоздкими пуховиками и пальто-коконами, сейчас на первый план выходит стеганая верхняя одежда. Куртки и жилеты создают легкий, почти что воздушный объем, который не перегружает фигуру. Это та самая золотая середина: теплее, чем пиджак, но значительно свободнее, чем традиционный пуховик.

Женские стеганые жилеты позволяют играть с силуэтами: они добавляют выразительный акцент и в то же время можно надеть под них любимую рубашку или свитер. Вечером такой жилет легко оставить под пальто, а днем носить отдельно, комбинируя с широкими брюками или миди-юбкой.

md.jpg

Неслучайно многие бренды в коллекциях сделали ставку на стеганые изделия — и эко-варианты из переработанных тканей, и премиальные модели в сдержанных тонах (от молочного до глубокого графитового). Все прекрасно отражает общий тренд сезона: одежда должна быть практичной, уютной и в то же время работать на стиль.

Стеганый жилет и куртка — продуманный ответ на вызовы холодного сезона. Они помогают чувствовать себя комфортно и уверенно, легко вписываются в повседневные и нарядные комплекты и становятся настоящим трендом зимы.

Осенью и зимой 2025 не нужно выбирать между теплом и красотой: легкие, но теплые стеганые модели позволяют создавать десятки комбинаций, оставаясь в тренде. Добавьте жилет к любимым джинсам, наденьте под пальто или обыграйте с романтичным платьем и вы увидите, что вещь станет самой нужной в гардеробе.

zhilet-s-bryuchnym-kostyumom.jpg

the-day

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 95
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 153
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 189
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 27
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 29
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 91
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео