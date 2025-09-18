Напитки, которые помогают разогнать метаболизм

Даже если вы строго придерживаетесь диеты, занимаетесь спортом по утрам и прикладываете максимум усилий для похудения, но вес всё равно не уходит, стоит обратить внимание на метаболизм. Возможно, ему требуется небольшой «толчок».

Метаболизм - это способность вашего организма превращать пищу в энергию, и когда он медленный, то сбросить лишние килограммы может оказаться довольно сложно.

Известный диетолог доктор Ekta singhwal MSc, Ujala Cygnus Group of Hospitals, рассказал о напитках, которые нужно употреблять для ускорения метаболизма.

Вода с лимоном

Стакан теплой воды с кусочком лимона может ускорить метаболизм. В лимоне много витамина С, который может помочь организму сжигать жир эффективнее. Кроме того, увлажнение имеет решающее значение для общего метаболизма, а вода с лимоном является отличным способом увеличить ежедневное потребление воды.

Зеленый чай

Зеленый чай хорошо известен своими свойствами ускорять метаболизм, главным образом благодаря высокому содержанию катехинов, в частности такого, что называется эпигалокатехингалат (EGCG). EGCG может помочь усилить окисление жира и увеличить скорость, с которой ваше тело сжигает калории.

Яблочный уксус

Может помочь регулировать уровень сахара в крови и уменьшает скачки инсулина после еды, что приводит к улучшению метаболизма и уменьшению накопления жира. Употребляйте только в разведенном виде.

Кофе

Кофеин прекрасно ускоряет обмен веществ, стимулирует центральную нервную систему и способствует расщеплению жиров для получения энергии. Однако употреблять кофе необходимо в разумных пределах и проконсультироваться с врачом, по количеству потребления.

Чай с имбирем

Имбирь обладает термогенными свойствами, что означает, что он обладает способностью повышать температуру вашего тела и ускорять процесс сжигания калорий. Он также может помочь подавить аппетит, что делает его отличным дополнением к вашему режиму похудения. Чашка имбирного чая после еды может помочь пищеварению и поддержать ваш метаболизм.

Вода

Обезвоживание приводит к замедлению метаболизма, поэтому нужно употреблять воду в достаточном количестве.

Протеиновые коктейли

Белок помогает строить и восстанавливать клетки и ускоряет обмен веществ, поддерживает рост мышц и контролирует вес в долгосрочной перспективе.

Источник: health.hochu