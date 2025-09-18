Baltijas balss logotype
Настоящее чувство вне стандартов: Киану Ривз женился на любимой женщине

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
womanhit
Настоящее чувство вне стандартов: Киану Ривз женился на любимой женщине

Актер и художница познакомились 16 лет назад. Теперь стало известно, что Киану Ривз и Александра Грант узаконили отношения.

Киану Ривз, который даже в 61 год остается главным голливудским "вечным красавчиком", официально перестал быть завидным холостяком. По данным инсайдеров, актер женился на своей давней возлюбленной, художнице Александре Грант.

Пара решила сыграть свадьбу без лишнего шума – торжество прошло в Европе в узком кругу близких. Источники утверждают, что для Киану и Александры это был осознанный шаг: они много лет берегут свою личную жизнь от излишнего внимания. Впрочем, поговаривают, что вскоре последует и более открытое празднование, где друзья и коллеги смогут разделить их радость.

История любви Ривза и Грант длится больше шести лет. Они познакомились еще в 2009-м, когда работали над совместными проектами, а впервые вместе вышли в свет в 2019 году – и сразу стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Тогда общественность восприняла новость неожиданно: художницу начали критиковать в соцсетях, сравнивая ее с "бабушкой" рядом с вечно молодым Киану. Но в реальности Александра младше актера на девять лет, а его "замороженный" возраст просто сбивает с толку.

Несмотря на злые комментарии, Киану всегда поддерживал возлюбленную. Их союз многие называют примером настоящей, зрелой любви, которая не зависит от стандартов и чужих ожиданий.

Напомним, в личной жизни актера был тяжелый период, связанный с трагедией: в конце 90-х Киану и его тогдашняя невеста Дженнифер Сайм потеряли ребенка, а вскоре после этого Сайм погибла в автокатастрофе. Долгое время Ривз оставался один, и только встреча с Александрой принесла ему стабильность и счастье.

Оставить комментарий

