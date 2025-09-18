Пять фруктов, способных быстро снизить холестерин

Врачи рассказали о фруктах, эффективных для снижения «плохого» холестерина.

Яблоки.

Они, по данным организации Mayo Clinic, имеют много растворимой клетчатки (пектина). Он мешает холестерину попадать в кровоток.

«... результаты [исследования] показывают четкую причинно-следственную связь между включением двух яблок Renetta Canada в нормальный рацион питания и улучшением факторов риска ССЗ за счет снижения общего холестерина, холестерина ЛПНП и ICAM-1 и увеличения микрососудистой вазодилатации у здоровых испытуемых с умеренно повышенной концентрацией холестерина в сыворотке крови».

Апельсины.

Тоже содержат пектины. Апельсиновый сок снижает показатели LDL и улучшает позиции HDL.

Грейпфруты.

Богаты антиоксидантами и пектинами.

Авокадо.

Неплохой источник полезных жиров, которые, как отмечают в Harvard Health, способны уменьшать уровень холестерина.

Голубика.

Исследования, опубликованные в журнале The Journal of Nutrition, доказывают, что голубика тоже полезна, так как сбивает «плохой» холестерин.

Источник: ks-yanao