Пять фруктов, способных быстро снизить холестерин

Врачи рассказали о фруктах, эффективных для снижения «плохого» холестерина.
Яблоки.
Они, по данным организации Mayo Clinic, имеют много растворимой клетчатки (пектина). Он мешает холестерину попадать в кровоток.
«... результаты [исследования] показывают четкую причинно-следственную связь между включением двух яблок Renetta Canada в нормальный рацион питания и улучшением факторов риска ССЗ за счет снижения общего холестерина, холестерина ЛПНП и ICAM-1 и увеличения микрососудистой вазодилатации у здоровых испытуемых с умеренно повышенной концентрацией холестерина в сыворотке крови».
Апельсины.
Тоже содержат пектины. Апельсиновый сок снижает показатели LDL и улучшает позиции HDL.
Грейпфруты.
Богаты антиоксидантами и пектинами.
Авокадо.
Неплохой источник полезных жиров, которые, как отмечают в Harvard Health, способны уменьшать уровень холестерина.
Голубика.
Исследования, опубликованные в журнале The Journal of Nutrition, доказывают, что голубика тоже полезна, так как сбивает «плохой» холестерин.
Источник: ks-yanao
