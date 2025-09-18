Полезно знать: бактерии предпочитают пластик, а не дерево

Скорее всего, на вашей кухне много удобных лопаток из силикона или пластика — и это неудивительно: они недорогие и практичные. Многие хозяйки также выбирают разделочные доски из этих материалов, ведь их проще дезинфицировать по сравнению с деревянными. Но есть один важный момент, о котором должен знать каждый, кто использует пластиковую кухонную утварь.

Оказывается, болезнетворные бактерии любят полиэтилен не меньше, чем деревянные поверхности. По исследованиям учёных Калифорнийского университета, в глубоких порезах пластиковых разделочных досок, скапливается влага. Поэтому там постоянно живут колонии микробов, с которыми не может справиться даже чистка в посудомоечной машине на высоких температурах.

Деревянные поверхности после обычного мытья с губкой и тщательной просушки, показали другой результат. Бактерии тоже проникали в трещины, но не размножались и со временем погибали. Ведь пористая структура дерева отлично впитывает влагу, но также хорошо выводит её обратно. В итоге для микробов просто нет питательной среды.

В этом факте нет ничего страшного, если вы привыкли часто менять пластиковую утварь. Сколы и повреждения могут быть не только на досках, но и на лопатках или салатницах. Однако тем, кто привык годами пользоваться одной и той же посудой, стоит заменить её деревянными аналогами. Ведь они более экологичны и безопасны.

Важно помнить, что изделия из дерева или бамбука не стоит чистить в посудомойке. Чтобы не допустить размножение бактерий, многие повара замачивают их в крепком растворе соли или зашкуривают царапины мелкозернистой наждачной бумагой. После этой процедуры важно как следует ополоснуть и просушить посуду, а затем натереть её маслом.

Источник: stebel