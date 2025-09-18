Принять и быть счастливой: четыре важные вещи

Все просто, и вы справитесь без особых усилий.

Не быть в отношениях

Последняя подруга на днях вышла замуж, и теперь вам не с кем прогуливаться по городу и ходить в бутики. Ничего страшного! Рано или поздно ваш человек найдётся, поэтому не стоит тосковать по поводу одиночества. Всему своё время, помните об этом!

Нынешняя молодёжь

Вспомните, как ругали вас родители, а бабушки на лавочке качали головой, что вы потерянное поколение. То же самое вы теперь делаете с детьми и их друзьями.

Терпеть неудачу

Вы старались сделать всё, чтобы прийти к победе. Гордитесь своими стараниями, анализируйте, что вам не хватало – профессионализма, смекалки или просто неудачное стечение обстоятельств. Не бросайте начатое на полпути, мы верим, что вы преуспеете в любом вашем начинании!

Полезное питание

Никогда не поздно и не зазорно начать прислушиваться к потребностям тела и привести его в форму. Экспериментируйте в готовке, и самая полезная еда покажется вам вкуснее пиццы с газировкой.

Начинайте с малого, пусть мелкие привычки наполняют постепенно вашу жизнь, и вы сами оглянуться не успеете, как прошли огромную работу над собой.

Источник: gorodche