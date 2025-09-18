Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
womanhit
Вторая волна: осеннее обострение аллергии

Осень — прекрасное время года, когда природа дарит нам буйство красок и прохладный воздух. Однако для многих людей это время становится настоящим испытанием из-за так называемой «осенней аллергии». Что это за напасть, как она проявляется и как с ней бороться?

На что бывает аллергия осенью

  • Плесень и грибки — это, пожалуй, самый распространенный триггер осенней аллергии. С наступлением холодов и повышенной влажности плесень активно размножается на опавших листьях, в сырых помещениях, подвалах, на стенах домов. Споры плесени легко попадают в воздух и вызывают аллергическую реакцию.

  • Пыльца позднецветущих растений — хотя большинство трав уже отцвело, некоторые растения, такие как амброзия, полынь, лебеда, продолжают цвести и выделять пыльцу до первых заморозков. Эта пыльца может быть очень аллергенной.

  • Домашняя пыль и клещи — с наступлением холодов мы чаще проводим время в помещениях, открываем окна реже, что способствует накоплению пыли. Клещи домашней пыли, которые питаются частичками кожи, также активно размножаются в теплой и влажной среде дома.

  • Шерсть домашних животных — если у вас есть питомцы, то в осенне-зимний период они больше времени проводят дома, что увеличивает концентрацию аллергенов в воздухе. Также осенью у них начинается активная линька.

  • Некоторые пищевые продукты — хотя это не специфично для осени, но в этот период мы можем чаще употреблять определенные продукты, которые могут вызывать аллергию (например, орехи, мед, некоторые фрукты и овощи).

«Аллергия возникает из-за того, что иммунная система реагирует чрезмерно активно на вещества, которые в норме не вызывают опасности. У человека формируется гиперчувствительность, например, к белкам пыльцы, и при контакте с ними организм начинает выделять особые химические вещества, такие как гистамин, вызывая характерные симптомы», — комментирует иммунолог-репродуктолог, эндокринолог Гульнара Филатова.

Основные симптомы осенней аллергии

Признаки аллергии схожи с простудой, однако имеют некоторые особенности. Если вы не можете понять, почему вдруг стали чаще чихать или появился странный кашель, который долго не проходит, лучше обратиться к специалисту для постановки диагноза. «Диагностировать аллергию можно с помощью врачебного осмотра и специальных тестов, которые определяют чувствительность к конкретным аллергенам. Чаще всего это кожные пробы или анализ крови на иммуноглобулин Е, который повышается при аллергических реакциях. Своевременная диагностика может не только подтвердить наличие аллергии, но и подобрать индивидуальный план профилактики и лечения, чтобы снизить интенсивность симптомов», — рассказывает наш эксперт.

Вот основные симптомы аллергической реакции:

  • Насморк и заложенность носа — обильные водянистые выделения из носа, чихание, ощущение заложенности.

  • Зуд и покраснение глаз — слезотечение, зуд век, покраснение конъюнктивы.

  • Кашель и першение в горле — сухой кашель, ощущение «царапанья» в горле, которое может усиливаться при разговоре.

  • Кожные проявления — крапивница, зуд, сыпь, экзема, особенно в местах контакта с аллергеном.

  • Общая слабость и утомляемость — аллергия может вызывать чувство разбитости, сонливость, снижение работоспособности.

  • Обострение бронхиальной астмы — у тех, кто страдает астмой, осенняя аллергия может спровоцировать ухудшение состояния.

Гульнара: «У некоторых людей реакция может быть более выраженной, вплоть до появления сыпи на коже или приступов удушья».

Как лечить осеннюю аллергию

  • Антигистаминные препараты — они блокируют действие гистамина — вещества, которое вызывает аллергические симптомы. Существуют препараты разных поколений, которые отличаются по скорости действия и наличию побочных эффектов. Помогают снять заложенность носа, уменьшить слезотечение и чихание.

  • Назальные спреи и капли — могут содержать кортикостероиды (для снятия воспаления) или антигистаминные компоненты. Облегчают дыхание, устраняют отек слизистой.

  • Глазные капли — помогают снять зуд, покраснение и слезотечение.

  • Бронходилататоры — применяются при наличии симптомов бронхиальной астмы.

  • Гипоаллергенная диета — исключение продуктов, способствующих усилению аллергической реакции.

Перед началом любого лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Профилактика и защита от осенней аллергии

Чтобы минимизировать риск возникновения аллергии осенью, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном.

  • Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтром для удаления пыли и спор плесени.

  • Избегайте контакта с домашними животными, если имеется аллергия на шерсть.

  • Проводите влажную уборку регулярно, уделяя особое внимание углам и труднодоступным местам.

  • Носите маску при работе в саду или уборке помещений.

  • Старайтесь избегать мест с повышенной концентрацией аллергенов, таких как поля с цветами или сырые помещения.

  • Регулярно промывайте нос солевыми растворами и принимайте душ после возвращения с улицы, чтобы смыть частицы пыльцы с кожи и волос.

«В целом, аллергия осенью — распространенное явление, но при внимательном отношении к своему здоровью и соблюдении профилактических мер можно существенно уменьшить ее влияние на повседневную жизнь», — заключила иммунолог.

#здоровье
Оставить комментарий

Видео