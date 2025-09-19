Baltijas balss logotype
Чем хороша осень для начала полезных перемен

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Чем хороша осень для начала полезных перемен

Осень у нас традиционно ассоциируется с новым началом, ведь школьники возвращаются за парты, студенты — в аудитории, а взрослые — в более структурированный ритм после летнего отпуска.

Это особое время, когда меняется погода, рутина становится более предсказуемой, поэтому осень идеально подходит для формирования новых полезных привычек. Издание Real Simple рассказало, что этот феномен можно назвать «эффектом свежего старта», наш мозг воспринимает определенные даты или времена года как «чистый лист», когда легче начать с нуля.

Почему именно осень

  • Новый ритм жизни. После отпусков мы возвращаемся к привычным рабочим и учебным графикам и это естественный момент для планирования.

  • Обновленная энергия. Прохладный воздух добавляет бодрости, в отличие от летней жары, которая часто снижает активность.

  • Сокращение дня. Когда солнце садится раньше, нам важно рациональнее использовать время и это стимулирует к организованности.

  • Психологический эффект учебного года. Даже во взрослом возрасте сентябрь в подсознании воспринимается как «новый старт».

Как начать формировать здоровые привычки осенью

Определите свои ценности

Прежде чем планировать новые привычки, стоит понять, что для вас действительно важно. Это может быть здоровье, гармоничные отношения, профессиональное развитие или внутренний баланс. Запишите свои приоритеты, они станут «компасом» для новых решений.

Поддерживайте связи

Осенью дни становятся короче, поэтому настроение у многих ухудшается. Важно оставаться в контакте с близкими.

  • организуйте совместные ужины или домашние вечеринки;

  • создайте традицию еженедельных прогулок с друзьями;

  • присоединитесь к волонтерским инициативам или местным клубам по интересам.

Социальное взаимодействие помогает бороться с осенней апатией и одиночеством.

Добавьте движение в ежедневность

Не обязательно записываться в спортзал. Начните с простого:

  • ежедневные прогулки на 20-30 мин;

  • легкая йога дома;

  • утренние растяжки, чтобы тело просыпалось вместе с вами.

Важно делать это на свежем воздухе, ведь осенью организм испытывает дефицит солнечного света. А для жителей северных регионов может быть полезной лампа светотерапии.

Научитесь новому

Осень — идеальное время для развития. Местные библиотеки, культурные центры или онлайн-платформы предлагают сотни курсов от кулинарии до иностранных языков. Изучение нового не только расширяет кругозор, но и укрепляет когнитивные функции мозга и поддерживает психологический баланс.

Позаботьтесь о питании

С осенним сезоном приходит богатство овощей и фруктов, например тыква, свекла, яблоки, капуста, груши. Добавьте их в рацион и они наполнят организм витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет перед зимой.

Не нужно пытаться изменить все и сразу. Достаточно выбрать одну новую привычку и закрепить ее. Например, вечерняя прогулка ежедневно в течение трех недель может стать началом масштабных изменений.

Осень — это не только время урожая, но и время «сеять» новые привычки. То, что вы начнете сейчас, принесет плоды уже этой зимой и станет основой для еще более здорового года.

Источник: tsn

#стиль жизни
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
