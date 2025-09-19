Baltijas balss logotype
Глаза, бюст или бедра: куда смотрит мужчина на первом свидании и почему 0 559

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
womanhit
Глаза, бюст или бедра: куда смотрит мужчина на первом свидании и почему

Собираясь впечатлить мужчину при первом знакомстве, женщина, как правило, просчитывает все до мелочей. Важно показать себя в наилучшей «версии», тем более, кто знает, куда смотрят кавалеры на свидании. Психолог Вероника Ахметова разрешила дилемму, объяснив, на что партнер обращает внимание первостепенно. Это происходит непроизвольно, а не потому, что какие-то мужчины предпочитают дам с пышными формами, другим важны стройные ноги или аккуратная упругая грудь.

Лицом к лицу

Основной инстинкт, конечно, руководит всеми самцами без исключение. Но не взглянув на личико, мало кто решит прогуляться глазами по другим частям тела. Как ни крути, приятные черты лица всегда играют роль. Выразительный взгляд, ямочка на щечке, чуть вздернутый носик, — вот что способно влюбить мужчину. Особенно привлекает так называемый baby face. «Мужчины любят рассматривать такие маленькие детские лица. Есть девушки, женщины, которые до старости остаются такими же милыми и моложавыми, как в юности. Обычно у них маленький подбородок, аккуратный нос, большие глаза», — объясняет психолог.

Некоторые мужчины предпочитают таких волевых красоток. Обычно это девушки с высокими скулами, пухлыми губами, а-ля Анджелина Джоли. «Но в любом случае лицо — это первое, на что падает взгляд мужчины», — подчеркивает Ахметова.

Важны пропорции, а не объемы

Далее мужчины оценивают фигуру. Не с точки зрения размера бюста или бедра, а именно с точки зрения пропорций. Оптимальный вариант — это песочные часы.

«Затем внимания удостаиваются бюст или бедра, но это опять же дело вкуса и предпочтений. Кому-то нравятся девушки а-ля Бразилия. Такие пышные бедра, достаточно округлые формы. Другим нужен роскошный бюст, но это уже достаточно вторичная история», — продолжает эксперт.

Почему их так манят бедра, а не грудь

Если мужчина зациклен на красивых, хорошо очерченных бедрах, то тут срабатывает больше биология, потому что эволюционно женщина с пышными бедрами способна подарить здоровое многочисленное потомство.

«Грудь — это уже достаточно современный формат, когда, в общем-то, сегодня нет ничего невозможного, и бюст можно быстренько поправить у хирурга. Само собой, он по-прежнему привлекает мужское внимание, но это скорее такой маркетинговый инструмент, который уже не так сильно влияет на выбор мужчин. Он больше интересен именно с точки зрения сексуального влечения», заключает психолог.

Если подытожить сказанное, то можно увидеть закономерность. Глаза мужчины при первом знакомстве начинают «обзор» сверху, с лица и волос, затем плавно движутся к талии и бедрам, а после оценивают и ноги. Впечатление и вывод «нравится-не нравится» обычно складывается в первую минуту. Поэтому стараться произвести впечатление, конечно, нужно, но лезть из кожи вон необязательно. Если ухажер сочтет вас привлекательной, ему будет абсолютно все равно, насколько ярко вы накрашены и как долго накручивали локоны перед зеркалом.

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
