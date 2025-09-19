Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
Kleo
Гостиная без телевизора: чем заменить главный акцент интерьера

Телевизор десятилетиями считался обязательным предметом гостиной. Но современные интерьеры все чаще обходятся без него. Например, экран стали устанавливать в спальне или заменять его ноутбуком или проектором. Как сделать так, чтобы гостиная без телевизора не выглядела пустой и лишенной композиционного центра? Ответ заключается в правильных акцентах и продуманных деталях.

1. Галерея картин или постеров

Стена, оформленная как домашняя галерея, мгновенно становится главным акцентом. Это могут быть картины, графика, фотографии или постеры в едином стиле. Дизайнеры рекомендуют подбирать рамки разного размера, но выдерживать их в одной цветовой гамме.

2. Живое дерево или вертикальный сад

Большое комнатное растение в напольном кашпо или даже небольшая оранжерея в виде вертикального сада легко заменят телевизор в центре комнаты. Такое решение не только декоративное, но и полезное, ведь растения очищают воздух и создают ощущение уюта.

3. Биокамин или имитация камина

Современные био– и электрические камины безопасны и не требуют дымохода. Даже небольшой камин мгновенно становится центром гостиной, вокруг которого хочется собраться. Для тех, кто не готов к установке, подойдет имитация – ниша с дровами или свечами.

4. Большая библиотека

Книжные полки от пола до потолка придадут интерьеру глубину и уют. Даже если в семье читают с телефонов, планшетов и электронных книг, коллекция бумажных изданий работает как стильный арт-объект. Для усиления эффекта можно добавить лестницу-стремянку или встроенную подсветку.

5. Проекционный экран

Отказавшись от телевизора, можно не отказываться от фильмов. Проектор с раздвижным экраном позволяет скрыть технику, когда она не нужна, и использовать стену как чистый фон для декора.

6. Скульптура или арт-объект

Один выразительный предмет (например, скульптура, керамическая композиция или авторская ваза большого размера) способен взять на себя роль центра внимания. Особенно эффектно такие акценты смотрятся в минималистичных интерьерах.

7. Панно или текстиль

Тканевые панели, макраме, декоративные ковры или плетеные композиции создают фактуру и теплоту. В отличие от телевизора, они не перетягивают внимание, но делают интерьер более глубоким и обжитым.

8. Игровая или музыкальная зона

Фортепиано, гитара на стене, виниловый проигрыватель или настольные игры на стильном столике легко превратят гостиную в пространство для общения. Такой центр притяжения делает акцент не на просмотре, а на взаимодействии.

9. Акцентное окно

Если в комнате есть большой оконный проем, его можно подчеркнуть как главный элемент. Красивые шторы, подоконник-лавка или широкое кресло у окна сделают зону не менее значимой, чем телевизор.

Итак, гостиная без телевизора – это вовсе не пустое пространство, а возможность создать уникальный интерьер, отражающий ваш образ жизни. В качестве главного акцента можно использовать книги, камин, растения, арт-объекты или даже окно. Просто задайте композиционный центр, который объединит все остальные элементы.

#дом #интерьер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео