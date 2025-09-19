Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как по маслу: реанимируем волосы с помощью эликсиров для волос 0 145

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
Kleo
Как по маслу: реанимируем волосы с помощью эликсиров для волос

Если вы считаете, что любое масло создает эффект грязных волос, значит, вы просто не подружились с этим продуктом. Рассказываем, как правильно использовать эликсир, чтобы убедиться в его эффективности.

Все мы знаем о пользе натуральных масел для волос. Но, признаться честно, делать из них маски очень энергозатратно: они требуют долгого времени выдержки (от двух часов до целой ночи под шапочкой), плохо смываются и могут вымывать цвет окрашенных локонов. Намного приятнее пользоваться готовыми решениями для ленивых перфекционистов – несмываемыми масляными эликсирами. Потратили 10 секунд утром – и весь день ходите с роскошными волосами.

Чем эликсиры отличаются от обычных масел?

Несмотря на то, что флаконы с эликсирами часто называются "маслами для волос", их состав зачастую имеет множество компонентов – натуральных и синтетических.

Чистые растительные масла (кокосовое, аргановое, оливковое и другие) – густые, жирные. Они могут быть тяжелыми, комедогенными (забивать поры кожи головы), требуют времени и терпения, но неплохо помогают при выпадении волос, смягчают, добавляют блеска длине. И важный фактор для многих любителей органической продукции – не содержат никакой химии.

Несмываемый эликсир создан специально, чтобы не утяжелять, не склеивать волосы и не делать их сальными. Его формула часто обогащена легкими силиконами (не пугайтесь этого слова!) или другими компонентами, которые дарят блеск и гладкость без жирности. Эликсиры нельзя наносить на корни волос (если не указано иное), это стайлинг-продукт с уходовыми свойствами и отличный щит против внешней агрессии: фена, утюжка, солнца, ветра и городской пыли. Они создают невидимую пленку, которая оберегает волосы от повреждений, запечатывают чешуйки волоса, делая пряди визуально более гладкими.

Как пользоваться несмываемым маслом?

Главный секрет прост: лучше начинать с малого. Для оптимального результата требуется совсем немного средства: буквально 1–2 капли для средней длины. Разотрите эликсир между ладонями и нанесите сначала на кончики волос, где повреждения максимальны. А тем, что осталось на ладонях, пройдитесь по длине, избегая зоны у корней.

Можно наносить на влажные волосы после мытья (для блокировки влаги внутри стержня волос и термозащиты). Или использовать на сухие локоны, чтобы добавить сияния и усмирить пушистость.

Кому подходит масло для волос?

Готовые косметические масла и эликсиры – находка для обладателей пористых, поврежденных волос, а также для тех, кто часто делает горячую укладку. Обладательницам сухих кончиков и жирных корней тоже отлично подойдет такой стайлинг-уход: это способ увлажнить концы, не перегружая кожу головы.

Не подойдут эликсиры только для тонких волос, лишенных объема: убирая пушистость, они могут визуально сократить густоту.

Что в составе?

Для того чтобы масло работало, как заявлено, и не доставляло проблем, важно выбрать подходящую формулу. Не ленитесь заглянуть в состав: помним, что в начале списка идут компоненты, которых больше всего в средстве.

✔ Для тонких, жирных у корней волос ищем в формуле легкий силикон циклопентасилоксан, который моментально испаряется, но прежде успевает разгладить волосы, масла жожоба и арганы – питательные, но быстро впитывающиеся. А вот тяжелые масла в начале состава (касторовое, оливковое) стоит обходить стороной: они могут жирнить локоны.

✔ Для сухих, поврежденных, густых и кудрявых волос можно позволить себе тяжелую артиллерию: масла ши (карите), кокосовое, авокадо, кератин. Вместе они заполняют поврежденные участки волоса, временно склеивая чешуйки, увлажняют и смягчают пряди, облегчают расчесывание и укладку.

✔ Для нормальных волос можно выбрать любой состав. Отлично, если в средстве есть масло арганы (универсальное, добавляет блеск, борется с пушистостью, не утяжеляет), масло макадамии (отличный увлажнитель, быстро восстанавливает, придает эластичность), витамин Е (антиоксидант, который защищает цвет от выгорания, а волосы – от повреждений).

Если сомневаетесь в выборе масла для волос, нанесите каплю на кончики в магазине из тестера и подождите 15 минут. Волосы стали сальными? Значит, это не ваш продукт и нужно попробовать другой.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 168
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 3
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 8
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 32
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 39
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 53
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 120
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 3
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 8
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео