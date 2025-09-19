Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как встряхнуть мозг 0 231

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Как встряхнуть мозг

Чувствуете усталость и раздражение? Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать – это пойти прогуляться в парк или лес, советуют ученые.

Исследование, опубликованное, доказывает, что зеленые насаждения уменьшают так называемую "усталость мозга", т.е. такие всем знакомые чувства забывчивости, рассеянности и раздраженности.

Для того чтобы избавится от шума и дать мозгу немного отдохнуть, все, что нужно, – это обычная прогулка по зеленой местности, например по лесу, где нет машин и где уровень шума намного меньше.

Ученые в своем исследовании использовали портативные электроэнцефалографы, которые прикрепили к голове каждого из 12 испытуемых молодых людей.

Электроды, которые были спрятаны под обычными шапками, посылали данные мозговых волн на ноутбук, который находился в рюкзаке у каждого участника исследования.

Ученые посылали участников на недолгие прогулки. Каждый должен был пройти около 2 километров по трем разным районам Эдинбурга.

Первую треть пути участники проходили по старому историческому торговому району, где много прохожих и небольшое количество автотранспорта.

Далее участники сворачивали на дорогу, ведущую в парковую зону - это вторая треть всего пути.

Последняя часть пути была очень шумная, людная, коммерческая зона с большим количеством больших бетонных зданий, людей и автомобилей.

Участникам нужно было пройти каждую зону на одинаковой скорости, не спеша. Почти все прошли весь путь примерно за 25 минут. Все это время портативные устройства собирали данные, которые ученые затем проанализировали.

Цель была - найти именно те части диаграммы, которые указывали на раздражительность, психическое возбуждение и медитативность или спокойствие. То, что они обнаружили, доказывает теорию, что зеленые насаждения уменьшают уровень усталости мозга.

Когда добровольцы проходили через шумные коммерческие районы города, которые загружены большим количеством автотранспорта, данные их мозговой активности ясно давали понять, что они были намного взволнованы и раздражены, чем во время прогулки по парковой зоне.

Когда добровольцы шли по зеленым насаждениям, данные мозговых волн отражали спокойное состояние. Проще говоря, гуляя по парку, человек чувствовал себя психологически спокойным.

Стоит отметить, что более спокойное чувство не означает, что мозг работал хуже и человек был менее внимателен. На самом деле природная среда заставляет мозг работать так же, как и при других условиях, но с меньшей нагрузкой.

Источник: noi.md

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 168
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 3
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 8
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 32
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 39
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 53
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 120
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 3
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 8
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео