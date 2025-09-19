Как встряхнуть мозг

Чувствуете усталость и раздражение? Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать – это пойти прогуляться в парк или лес, советуют ученые.

Исследование, опубликованное, доказывает, что зеленые насаждения уменьшают так называемую "усталость мозга", т.е. такие всем знакомые чувства забывчивости, рассеянности и раздраженности.

Для того чтобы избавится от шума и дать мозгу немного отдохнуть, все, что нужно, – это обычная прогулка по зеленой местности, например по лесу, где нет машин и где уровень шума намного меньше.

Ученые в своем исследовании использовали портативные электроэнцефалографы, которые прикрепили к голове каждого из 12 испытуемых молодых людей.

Электроды, которые были спрятаны под обычными шапками, посылали данные мозговых волн на ноутбук, который находился в рюкзаке у каждого участника исследования.

Ученые посылали участников на недолгие прогулки. Каждый должен был пройти около 2 километров по трем разным районам Эдинбурга.

Первую треть пути участники проходили по старому историческому торговому району, где много прохожих и небольшое количество автотранспорта.

Далее участники сворачивали на дорогу, ведущую в парковую зону - это вторая треть всего пути.

Последняя часть пути была очень шумная, людная, коммерческая зона с большим количеством больших бетонных зданий, людей и автомобилей.

Участникам нужно было пройти каждую зону на одинаковой скорости, не спеша. Почти все прошли весь путь примерно за 25 минут. Все это время портативные устройства собирали данные, которые ученые затем проанализировали.

Цель была - найти именно те части диаграммы, которые указывали на раздражительность, психическое возбуждение и медитативность или спокойствие. То, что они обнаружили, доказывает теорию, что зеленые насаждения уменьшают уровень усталости мозга.

Когда добровольцы проходили через шумные коммерческие районы города, которые загружены большим количеством автотранспорта, данные их мозговой активности ясно давали понять, что они были намного взволнованы и раздражены, чем во время прогулки по парковой зоне.

Когда добровольцы шли по зеленым насаждениям, данные мозговых волн отражали спокойное состояние. Проще говоря, гуляя по парку, человек чувствовал себя психологически спокойным.

Стоит отметить, что более спокойное чувство не означает, что мозг работал хуже и человек был менее внимателен. На самом деле природная среда заставляет мозг работать так же, как и при других условиях, но с меньшей нагрузкой.

