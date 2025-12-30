Средняя брутто-зарплата в Латвии в следующем году может увеличиться в среднем примерно на 7%, прогнозируют банковские аналитики в беседе с агентством ЛЕТА.

Ограничат бонусы, не будут выплачивать премии

Старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце заявила, что рост зарплат в 2026 году продолжит замедляться и составит около 7%.

По её словам, поддерживать темпы роста поможет напряжённая ситуация на рынке труда. Повышение минимальной зарплаты будет незначительным — с 740 до 780 евро, что означает, что минимальная зарплата не станет важным фактором роста средней заработной платы в 2026 году. На темпы роста средней зарплаты также повлияют меры экономии в государственном секторе, а также ограниченные возможности компаний увеличивать оплату труда, учитывая риски для конкурентоспособности и снизившуюся прибыльность предприятий за последние годы.

При этом Буцениеце прогнозирует, что в частном секторе зарплаты будут расти быстрее, чем в общественном. Согласно утверждённому Сеймом закону о бюджете, в 2026 году повышение зарплат в государственном секторе не планируется. Кроме того, будут ограничены денежные бонусы и не будут выплачиваться премии по результатам оценки за работу в 2026 году. Это не коснётся только учреждений госбезопасности.

По её оценке, расходы бюджета на оплату труда в следующем году вырастут на 3%, тогда как в 2025 году рост мог составить 6,8%. Зарплаты в сфере образования, вероятно, будут расти быстрее, чем в государственном секторе в целом. Хотя минимальные оклады учителей в следующем году останутся на прежнем уровне, средние зарплаты в отрасли повысятся благодаря внедрению новой модели финансирования «Программа в школе», на которую в бюджете предусмотрено 45 миллионов евро.

Ожидается, что замедлится рост зарплат в строительстве, так как отрасль не достигла соглашения о повышении минимальной зарплаты, и она по-прежнему составит 1050 евро. Однако, в отличие от 2025 года, эта сумма будет применяться ко всем категориям работников без исключений, добавила Буцениеце.

Она также отметила, что Сейм в первом чтении утвердил поправки, предусматривающие существенное снижение минимальной ставки оплаты сверхурочной работы — с 100% до 50%.

«Впереди ещё обсуждения. Если нынешнее предложение будет утверждено, это может дополнительно ограничить рост зарплат в следующем году», — сказала Бучениеце.

Рост замедлится, темп останется высоким

Макроэкономический эксперт SEB bank Дайнис Гашпуйтис в беседе с ЛЕТА отметил, что рост зарплат в 2026 году продолжит замедляться, однако темп останется высоким, что продолжит вызывать вызовы для конкурентоспособности и прибыли компаний.

По его прогнозу, средняя заработная плата в 2026 году может вырасти немного более чем на 7%.

«Темп останется высоким, опережая инфляцию, что означает дальнейший рост средней покупательной способности», — сказал он.

При этом Гашпуйтис отметил, что в ряде отраслей становится всё труднее сохранять текущие темпы роста зарплат, но поддерживающим фактором является снижение инфляции.

«Обычно этот процесс проходит неравномерно по отраслям, предприятиям и даже коллективам, поэтому личная перспектива может отличаться от общей картины. Не ожидается ни одной отрасли, где уровень зарплат не вырастет. Наибольшие изменения могут произойти в низкооплачиваемых рабочих местах, поскольку в них может резко вырасти спрос, например, в строительстве и обрабатывающей промышленности», — сказал Гашпуйтис.

Он указал, что общий темп роста будет сдерживать и ограничение повышения зарплат в государственном секторе, поэтому в частном секторе рост будет более стремительным. Однако, с другой стороны, ожидаемое оживление экономики и рынка труда означает рост возможностей для работников и увеличивающиеся вызовы для работодателей по удержанию мотивации персонала.

Зарплаты растут быстрее производительности труда

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш заявил ЛЕТА, что с 2013 года фонд заработной платы в Латвии ежегодно рос быстрее, чем валовой внутренний продукт (ВВП) в денежном выражении, за исключением 2021 года.

Он подчеркнул, что фонд официально декларируемой заработной платы — один из немногих показателей в экономике, который известен абсолютно точно, в то время как почти все остальные — производство, торговля, экспорт — являются более или менее точными оценками.

«Быстрый рост зарплат вызывает постоянное беспокойство аналитиков из-за того, что зарплаты растут быстрее производительности труда, и это вредит конкурентоспособности. Однако динамика экспорта в периоды более или менее благоприятной рыночной конъюнктуры, как сейчас, не свидетельствует о серьёзных проблемах с конкурентоспособностью. Возникает закономерный вопрос — не занижена ли оценка роста производительности, а значит и ВВП?» — отметил Страутиньш.

Он также указал, что рост зарплат должен продолжить замедляться и в следующем году — этот процесс продолжается с 2023 года, когда зарплаты выросли на 12%. В следующем году ожидается рост примерно на 7% после увеличения на 8% в 2025 году.