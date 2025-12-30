Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Утром во вторник затруднено движение по всем основным автодорогам Латвии 0 227

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Утром во вторник затруднено движение по всем основным автодорогам Латвии

Во вторник утром из-за снега и обледенения движение затруднено почти на всех основных автодорогах Латвии, свидетельствуют данные «Latvijas valsts ceļi» (LVC), сообщает LETA.

Хотя около 6:30 утра во вторник движение было осложнено по всем основным автомагистралям страны, после 9:00 ситуация начала улучшаться.

В настоящее время удовлетворительные условия для движения сохраняются на всём участке Резекненской объездной дороги (A15), а также на отдельных отрезках Таллинского (A1), Видземского (A2), Валмиерского (A3), Даугавпилсского (A6), Резекненского (A12) шоссе, на автодороге до границы с Россией (Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – граница с Литвой (Медуми) (A13), а также на шоссе Тинужи – Кокнесе (P80).

На остальных главных автодорогах водителям следует учитывать осложнённые условия для движения.

Также затруднено движение на многих региональных и местных автодорогах по всей Латвии.

Читайте нас также:
#погода #дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самоуправления больше за жилые дома не отвечают
Изображение к статье: «Главный совет - не верь никому!»
Изображение к статье: Что год грядущий нам готовит?
Изображение к статье: Вспышки опасного заболевания зафиксированы в двух городах Латвии: умерли уже пять человек; людей просят не выходить из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео