Во вторник утром из-за снега и обледенения движение затруднено почти на всех основных автодорогах Латвии, свидетельствуют данные «Latvijas valsts ceļi» (LVC), сообщает LETA.

Хотя около 6:30 утра во вторник движение было осложнено по всем основным автомагистралям страны, после 9:00 ситуация начала улучшаться.

В настоящее время удовлетворительные условия для движения сохраняются на всём участке Резекненской объездной дороги (A15), а также на отдельных отрезках Таллинского (A1), Видземского (A2), Валмиерского (A3), Даугавпилсского (A6), Резекненского (A12) шоссе, на автодороге до границы с Россией (Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – граница с Литвой (Медуми) (A13), а также на шоссе Тинужи – Кокнесе (P80).

На остальных главных автодорогах водителям следует учитывать осложнённые условия для движения.

Также затруднено движение на многих региональных и местных автодорогах по всей Латвии.