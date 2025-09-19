Сезонные простуды: какие вирусы сейчас ходят и как себя обезопасить

Вместе с осенью приходит не только сезон свитеров, пледов и чая, но и респираторных инфекций. Сделали подробный гид, который поможет не заболеть и быстро вылечиться.
Заканчиваются отпуска, мы возвращаемся в офисы и школы, чаще бываем в закрытых помещениях и ближе контактируем друг с другом – вирусам это на руку.
Сам по себе холод не заражает. Болеют от вируса, который попал на слизистую. Но сухой воздух, недостаточный питьевой режим и скученность повышают риски. Врач-педиатр Наталья Максимчик помогла разобраться, какие возбудители сейчас циркулируют, какие меры профилактики действительно работают и чего точно не покупать "на всякий случай"
Почему именно осенью и зимой мы чаще болеем
Главная причина – рост контактов и обмена патогенами после каникул и отпусков. Дополнительные факторы: сухой воздух в помещениях, недостаточное питье и длительное пребывание в закрытых пространствах. Холод лишь косвенно способствует заражению, сам по себе он не "вызывает простуду".
Какие вирусов стоит опасаться сейчас
В обороте – целый пул респираторных вирусов: грипп A и B, парагрипп, риновирусы, коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, парвовирус. Возможны микст-инфекции (одновременно несколько возбудителей).
Дети болеют чаще взрослых: в рекомендациях для дошкольников указывают 6–8 эпизодов ОРВИ в год; у взрослых – около 4.
При гриппе температура держится дольше (до 5–7 дней), при большинстве других ОРВИ обычно снижается на 2–3-й день. Цвет насморка не отличает вирусную и бактериальную инфекцию, ориентироваться на него для назначения антибиотиков нельзя.
Чаще и тяжелее болеют дети (особенно до 14 лет), люди старше 60 и пациенты с хроническими заболеваниями. Для них ключевая мера профилактики – своевременная вакцинация против гриппа.
Какие меры профилактики на самом деле работают
В первую очередь, это гигиена и барьеры, а не "иммунные" таблетки. Для профилактики не работают иммуномодуляторы, гомеопатия, витамин C и "растительные" БАДы – у этих препаратов нет доказательной пользы.
-
Мойте руки после улицы и перед едой не менее 20 секунд, тщательно вытирайте. Если нет воды, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
-
Не трогайте лицо грязными руками.
-
Надевайте маску или респиратор в общественных местах. Маску нужно менять каждые 2–3 часа, респиратор – по инструкции. Не используйте их повторно.
-
Держите дистанцию. Избегайте близких контактов, особенно при признаках ОРВИ у окружающих. Это называется респираторный этикет: ограничьте рукопожатия и поцелуи, прикрывайте рот и нос при кашле или чихании, регулярно проветривайте помещения.
-
Сократите необязательные поездки и визиты в период подъема заболеваемости. Что делать при первых симптомах
-
Оставайтесь дома. Отдыхайте, много пейте, промывайте слизистые, при необходимости используйте сосудосуживающие капли по инструкции. Из жаропонижающих допустимы только парацетамол или ибупрофен.
Не рекомендованы сиропы "от кашля", муколитики и "отхаркивающие", паровые и аэрозольные ингаляции (включая "подышать над картошкой"), витамины "на скорость выздоровления", гомеопатия. Антибиотики при неосложненном ОРВИ могут и навредить. В большинстве случаев ОРВИ проходит за 5–7 дней вне зависимости от объема "лечения".
Когда нужно обращаться к врачу, а не лечиться дома
ОРВИ у большинства людей проходит самостоятельно, но есть признаки, при которых необходим осмотр специалиста.
-
Температура держится выше 38,5 °С более 3 суток.
-
Выраженная слабость, затрудненное дыхание, одышка.
-
Боль в груди, спутанность сознания, судороги.
-
Появление гнойных выделений из ушей, сильная боль в горле или в ухе.
-
У детей – отказ от питья, учащенное дыхание, вялость.
Во всех этих случаях обращение к врачу обязательно. В остальных – достаточно покоя, питья и минимального симптоматического лечения. Если нужно выйти из дома, используйте одноразовую маску и меняйте ее каждые 2–3 часа.
Как не заразить близких
-
Оставайтесь дома.
-
Носите маску, прикрывайте рот и нос при кашле или чихании. Лучше одноразовым платком, если его нет – локтем.
-
Сразу мойте руки после улицы.
-
Дома выделите заболевшему отдельную посуду, полотенце и постельное белье.
-
Ежедневно делайте влажную уборку и протирайте поверхности, которые трогают чаще всего: дверные ручки, выключатели, панели управления техникой.
Стоит ли в начале осени усилить прием витаминов
Нет. Для профилактики ОРВИ иммуномодуляторы, "противовирусные с иммунотропным эффектом", витамин C, гомеопатия и растительные БАДы не показали клинически значимого эффекта.
Лучший результат дают режим сна, питание, достаточное питье, свежий воздух, физическая активность и своевременная вакцинация от гриппа.
Оставить комментарий