Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пылевые клещи и аллергены: как часто надо менять постельное белье 0 327

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2025
womanhit
Пылевые клещи и аллергены: как часто надо менять постельное белье

Постельное белье — это не только про красоту и уют, но еще и про чистоту и гигиену. В постели мы проводим немалое количество времени, поэтому частота смены постельного белья важна для нашего здоровья и хорошего сна. Ведь от этого уже зависит наша продуктивность в течение дня, да и просто хорошее настроение, если мы выспались. О том, как часто нужно менять постельное белье, нам рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр, натуропат Елена Павлова.

Почему постельное белье нуждается в частой смене

Постельное белье необходимо менять регулярно, так как на нем накапливаются бактерии, отмершие клетки кожи. Плюс, так как мы ночью потеем, белье пропитывается еще и нашим потом. Это все приводит к тому, что ткань загрязняется и нуждается в смене.

«Также на белье могут скапливаться пылевые клещи — микроскопические организмы, которые питаются ороговевшими клетками кожи и являются мощным аллергеном. Они процветают в грязном белье и могут усиливать аллергические реакции. Более того, это может привести к развитию аллергических заболеваний органов дыхания, а именно к бронхиальной астме, или утяжелять уже имеющиеся болезни», — рассказывает врач.

Грязное постельное белье может привести еще и к возникновению раздражения на коже тела и даже лица, а неприятный запах будет мешать качественному отдыху.

Как часто необходимо менять белье

Оптимальным будет смена постельного белья раз в две недели. Однако летом или в душном помещении во время болезни, когда есть повышенная температура тела и потливость, то белье лучше менять раз в неделю.

«При аллергии, астме, атопическом дерматите, чтобы уменьшить контакт с аллергенами, белье лучше менять каждые 3—4 дня. Те же рекомендации, если у вас есть домашние животные и они приходят к вам в постель, т. к. шерсть и частички их кожи остаются на ткани.

Если у вас жирная кожа лица, акне и быстро пачкаются волосы, то наволочки переодевайте на подушках каждые 2—3 дня, чтобы избежать появления новых высыпаний на коже», — рекомендует наш эксперт.

Сколько нужно комплектов и как правильно ухаживать

Вам понадобится всего два-три комплекта белья, чтобы менять его необходимое количество раз — один набор используем, второй стираем. «Важно правильно стирать. Первую стирку можно сделать на низкой температуре 30—40 градусов, чтобы белье не изменило размер или цвет. Следующие стирки лучше делать горячей водой в 60 градусов для эффективного уничтожения клещей и бактерий, так как более низкие температуры их не уничтожают. Подушки и одеяла также необходимо обрабатывать, просушивать. Если возможно по инструкции стирать, то регулярно делать это», — рекомендует Елена.

Регулярная смена белья — это не просто рутина, а важная инвестиция в ваше здоровье, качество сна и хорошее самочувствие. Так как засыпать в чистой и свежей постели приятнее, сон будет лучше и поможет восстановить организм. Ориентируйтесь на свои ощущения — если вам некомфортно, то лучше сменить белье, чем отдыхать без удовольствия и не получать отдых от сна.

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 212

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 6
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 10
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 35
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 55
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 124
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 6
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 10
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео