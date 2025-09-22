Что делать с поврежденным багажом: советы стюардессы

Потеря или повреждение багажа — неприятный опыт для любого путешественника. Однако вместо того, чтобы паниковать, следует действовать быстро и правильно. Эксперты советуют знать, как себя вести в таких ситуациях. По информации бортпроводницы @tanya_ivanikhina_, ключевой момент — действовать немедленно.

Не выходите из зоны выдачи багажа. Сразу идите к стойке Lost&Found.

Заполните акт PIR (Property Irregularity Report) и обязательно возьмите копию. Без этого документа почти невозможно получить компенсацию.

Сделайте фото или видео. Зафиксируйте все повреждения и бирку багажа, чтобы иметь доказательства.

Сохраните документы. Держите при себе посадочный талон и квитанцию о сдаче багажа.

Подайте претензию. Обратитесь в авиакомпанию. Хотя у вас есть 7 дней для подачи заявления, лучше сделать это сразу.