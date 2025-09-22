Что делать с поврежденным багажом: советы стюардессы

Что делать, если аэропорт «издевается» над вашим багажом: стюардесса дала советы как лучше сделать.
Потеря или повреждение багажа — неприятный опыт для любого путешественника. Однако вместо того, чтобы паниковать, следует действовать быстро и правильно. Эксперты советуют знать, как себя вести в таких ситуациях. По информации бортпроводницы @tanya_ivanikhina_, ключевой момент — действовать немедленно.
Что делать, если ваш багаж был поврежден?
Не выходите из зоны выдачи багажа. Сразу идите к стойке Lost&Found.
Заполните акт PIR (Property Irregularity Report) и обязательно возьмите копию. Без этого документа почти невозможно получить компенсацию.
Сделайте фото или видео. Зафиксируйте все повреждения и бирку багажа, чтобы иметь доказательства.
Сохраните документы. Держите при себе посадочный талон и квитанцию о сдаче багажа.
Подайте претензию. Обратитесь в авиакомпанию. Хотя у вас есть 7 дней для подачи заявления, лучше сделать это сразу.
Авиакомпания может предложить ремонт, замену чемодана или денежную компенсацию.
Как защитить свой багаж?
Выбирайте прочные чемоданы. Лучший вариант — модели с твердой оболочкой и четырьмя колесами.
Избегайте надписей «Крошка». Работники аэропорта утверждают, что такие отметки могут, напротив, привлечь нежелательное внимание.
Хотя чехлы и пленка могут защитить от мелких царапин, они бессильны против серьезных повреждений. Поэтому лучшая защита — это крепкий чемодан.
