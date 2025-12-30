Расходы общего бюджета за одиннадцать месяцев текущего года выросли на 1,4 млрд евро, или на 8,8%, по сравнению с январем–ноябрем прошлого года и в целом составили почти 17 млрд евро, сообщили bb.lv в Минфине.

Финансовое ведомство не скрывает, куда из госбюджета уходят деньги

Рост расходов в основном обусловлен стремительным увеличением расходов государственного основного бюджета на реализацию проектов фондов ЕС и Фонда восстановления (на 636,6 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года), достигнув 1,2 млрд евро, а также более высокими, чем годом ранее, расходами на оборону (на 222,8 млн евро больше), которые в сумме составили 1,3 млрд евро.

Военные расходы. Как и год назад, 200 млн евро были направлены на противовоздушную оборону, однако увеличились расходы на приобретение специальных военных транспортных средств для нужд Национальных вооруженных сил (НВС), а также на управление и строительство объектов оборонной инфраструктуры с учетом принятия Селийского полигона. Также выросли расходы на жалование личного состава НВС, а также на международные операции в связи с увеличением численности военнослужащих.

Граница. Существенным является и финансирование в размере 101,1 млн евро, использованное в 2025 году на строительство восточной границы государства. В целом с 2021 года на строительство пограничного заграждения и его оснащение уже направлено 394,4 млн евро, и работы планируется продолжить в 2026 году.

Тюрьма. В этом году для завершения строительства Лиепайской тюрьмы из государственного бюджета были выделены инвестиции почти в размере 40 млн евро, а всего с 2023 года на этот проект израсходовано 125,9 млн евро. Новая тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных, что составляет около одной трети от общего числа осужденных.

Украина. Также продолжается государственная бюджетная программа поддержки гражданского населения Украины, в рамках которой за одиннадцать месяцев 2025 года было направлено 50,3 млн евро. С 2022 года на поддержку граждан Украины из государственного бюджета в общей сложности выделено 252,9 млн евро.

Энергетика. На проекты Фонда восстановления в государственном основном бюджете за одиннадцать месяцев текущего года было направлено 710,6 млн евро — на 444,8 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительную часть расходов составили инвестиции в проекты по синхронизации системы передачи электроэнергии при отключении от энергосети РФ, модернизации электрифицированной железнодорожной сети, повышению энергоэффективности многоквартирных домов и предприятий, а также займы девелоперам недвижимости для строительства жилья.

Rail Baltica. Дополнительно в стратегический проект европейской транспортной инфраструктуры Rail Baltica за одиннадцать месяцев текущего года было инвестировано 152,6 млн евро, а с 2016 года — в общей сложности 692,8 млн евро.