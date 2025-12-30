Baltijas balss logotype
Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины 1 673

Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) является ключевой гарантией безопасности для Киева. Об этом написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте социальной сети X.

«В конечном счете, процветание украинского государства зависит от вступления в ЕС. Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе», — отметила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что вступление Украины в Евросоюз якобы принесет пользу другим странам объединения, сославшись на опыт предыдущих волн расширения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, но для этого Киеву нужно будет пойти на компромисс по вопросу территорий. По словам политика, возможные территориальные уступки со стороны Киева должны быть подкреплены реальными, надежными гарантиями безопасности Украины со стороны западных стран, в том числе США.

#Польша #Украина #безопасность #Урсула Фон Дер Ляйен #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Уже столько лет прошло после вступления Латвии в ЕС,а она до процветания далеко... А Украина,значит,сразу станет процветающей страной?😂😂😂 Ой,как интересно...С чего бы это?! Даже как то обидно 😭😀

    11
    2

