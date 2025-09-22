Baltijas balss logotype
Одним словом: почему нас бесят ответы смайлами и лайками — и что с этим делать

Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
womanhit
Одним словом: почему нас бесят ответы смайлами и лайками — и что с этим делать

Как далеко мы ушли от реверансов с экивоками или без них, принятыми в эпистолярном жанре, когда письма писали шариковой ручкой или даже пером. Короткое «ок», эмодзи вместо фразы, молчаливый лайк — в цифровой переписке это стало нормой, но для многих такие сигналы ощущаются как холодность или игнор.

Причина простая: у текста без интонаций мало контекста, мозг не выносит неопределенности и домысливает худшее. А еще к этому добавляются личные триггеры — страх быть отвергнутым, привычка трактовать чужие намеки однозначно негативными и, возможно, прошлый опыт, где тишина значила проблему. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как со своей стороны настроить общение так, чтобы ясности стало больше.

Переводите намеки в ясность

Вместо гаданий и терзаний спросите прямо и коротко, не обвиняя: «Правильно понимаю, что ты согласен?» или «Нужно ли от меня что-то еще?». Такие уточняющие вопросы выключают режим чтения мыслей и экономят часы тревожных предположений. В парах и командах договоритесь о понятийном аппарате: например, реакция в виде поднятого вверх большого пальца значит «прочитал и принял», смайлик — «вижу и вернусь позже», «ок» — «согласен без доп. комментариев». Когда есть словарь сигналов, полуответ перестает быть загадкой', — говорит эксперт.

Ставьте таймер для интерпретаций

Если ответ смутил, дайте себе «окно» в полчаса-час и до его истечения не возвращайтесь к переписке, не перечитывайте и не пишите второе сообщение. А дальше решите, хотите ли вы нейтрально продолжать тему, запрашивать ясность одной фразой, закрывать вопрос до завтра. Или вообще считать тему закрытой. Такая «отсрочка» сработает — мозгу достаточно паузы, чтобы остынуть и перестать подменять факты догадками.

Сверяйте формат под задачу и человека

В рабочих чатах эмодзи часто значит «принял в работу», а у близких людей одно и тот же «ок» может означать усталость, нехватку времени или просто привычку к лаконичности. «Полезно заранее распределить каналы: важные решения — голосом или созвон, бытовые „ок“ — в мессенджер, эмоциональные темы — текстом, но с договоренностью „пишем полным предложением“. Чем точнее вы подберете формат под задачу и собеседника, тем меньше поводов обижаться на стиль, который ему удобен», — подчеркивает психол.

Отслеживайте и успокаивайте собственные триггеры

Полуответы особенно задевают, когда включается старый страх «я не важен»; заметили скачок пульса, желание сразу оправдываться или нападать — сделайте мини-паузы: три медленных выдоха дольше вдоха, назовите вслух состояние («я волнуюсь», «я злюсь»), напомните себе нейтральные версии («человек за рулем», «на встрече», «экономит слова»). Умение останавливать автоматическую интерпретацию — половина пути к спокойствию.

Подайте пример ясной коммуникации

Раздражают «ок» и эмодзи? Начните отвечать так, как хотели бы получать: «Прочитал, вернусь завтра после 14:00», «Согласна, делаю до пятницы», «Спасибо, это приятно». Добавляйте одну эмоцию и один факт — этого достаточно, чтобы общение стало предсказуемым и живым.

#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 19
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 15
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 39
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 43
