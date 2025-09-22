Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сладкий обман: так ли безопасны сахарозаменители и почему 0 301

Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
womanhit
Сладкий обман: так ли безопасны сахарозаменители и почему

Сахарозаменители — это некий диетический парадокс: обещают «ноль калорий» и контроль веса, а в реальности не всегда дают метаболические бонусы и даже могут нести риски при регулярном употреблении.

Аспартам, сукралоза, ацесульфам К, стевия, сахарные спирты вроде эритрита вроде бы дают сладость без сахара, но устойчивых доказательств пользы для веса нет, зато есть исследования, в которых долгосрочные эффекты на лишнюю массу тела и здоровье не подтверждаются. Нутрициолог Елена Мухина помогла разобраться в важном вопросе.

Сахарозаменители: обещания и реальность

На первый взгляд они кажутся идеальной находкой: сладко, калорий почти нет, гликемический всплеск минимален. Но практика показывает, что сахарозаменители — не волшебная таблетка. Они могут помочь пережить отказ от сахара, но не формируют здоровые привычки сами по себе и не гарантируют стройность в долгую. «Некоторые подсластители вызывают вопросы у ученых. Исследуются их возможное влияние на тромбообразование, генотоксические метаболиты и даже потенциальные канцерогенные свойства. Пока доказательства противоречивы, но общий вывод специалистов таков: безопаснее использовать их в малых дозах и нерегулярно», — предостерегает врач.

Поведенческий эффект

Сладкий вкус без калорий способен сбить с толку: мозг не получает ожидаемой энергии и требует компенсацию. Итог — человек добирает калории позже, а привычка к ярко выраженной сладости лишь укрепляется. Поэтому диетическая газировка или «нулевой» йогурт в больших количествах редко ведут к снижению веса.

Влияние на пищеварение

Сахарные спирты вроде эритрита или сорбита могут вызывать вздутие, газообразование и послабление стула. «У людей с чувствительным кишечником такие продукты усиливают раздражение и провоцируют дискомфорт. Если ЖКТ и так уязвим, подсластители стоит ограничивать максимально или вообще убирать из рациона», — говорит эксперт.

Опасность для детей

Детям и подросткам сахарозаменители особенно нежелательны. Во-первых, у них нет доказанной пользы, во-вторых, формируется зависимость от высокой сладости. Гораздо важнее научить ребенка снижать общее количество сахара и привыкать есть несладкие продукты и блюда, чем заменять сахар «нулевой» альтернативой.

Как снижать тягу к сладкому

Главная стратегия — постепенное уменьшение сладости в рационе. Сначала разбавляйте сладкие напитки водой, потом переходите на чай и кофе без сахара, оставив сладкое только на особые случаи. Через пару недель вкусовые рецепторы адаптируются, и прежние напитки начнут казаться чересчур приторными.

Цельные вкусы вместо подсластителей

Сладость можно заменить другими оттенками. Ягоды, фрукты, какао, корица, ваниль или цитрусовая цедра создают ощущение десерта без сахара. В выпечке часть сахара заменяют фруктовыми пюре, а в повседневности акцент смещают на кисломолочные продукты с ягодами.

На что смотреть в продуктах

Надпись «без сахара» не гарантирует пользы. Важно проверять весь состав: белки, клетчатку, жиры, соль. Батончик с подсластителем может оказаться ничем не лучше обычного, если в нем избыток насыщенных жиров или почти нет полезных нутриентов. Работает только целостный подход к питанию и сбалансированная модель рациона.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 170
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 214

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 22
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 16
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 40
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 44
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 4
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 12
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео