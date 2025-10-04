Каждый человек отдыхает по-своему. Кому-то нравится провести время с книгой, кто-то отправляется за город или встречается с друзьями, а некоторые предпочитают просто отсыпаться целых два дня.

Астрологи отмечают, что у каждого знака Зодиака есть свои предпочтения в проведении выходных. Понимание этих привычек помогает понять, почему ваша половинка тянет вас в приключения, когда вы мечтаете только о диване и отдыхе.

Овен: увлекается хобби, связанным с техникой.

увлекается хобби, связанным с техникой. Телец: любит прогулки с близким человеком.

любит прогулки с близким человеком. Близнецы: предпочитают выезжать на природу, например, в лес.

предпочитают выезжать на природу, например, в лес. Рак: старается навестить друзей и пообщаться с ними.

старается навестить друзей и пообщаться с ними. Лев: посвящает время чтению книг.

посвящает время чтению книг. Дева: использует выходные для уборки и приведения дома в порядок.

использует выходные для уборки и приведения дома в порядок. Весы: занимаются творчеством и самовыражением.

занимаются творчеством и самовыражением. Скорпион: любит плавать и проводить время у воды.

любит плавать и проводить время у воды. Стрелец: посещает гостей или приглашает их к себе.

посещает гостей или приглашает их к себе. Козерог: предпочитает работать на земле, садоводство или огород.

предпочитает работать на земле, садоводство или огород. Водолей: готовит что-то вкусное и экспериментирует на кухне.

готовит что-то вкусное и экспериментирует на кухне. Рыбы: ценят возможность выспаться и отдохнуть.

Источник: news.hochu