Генеральная уборка отменяется: просто воспользуйтесь 5 советами профессиональной горничной

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Генеральная уборка отменяется: просто воспользуйтесь 5 советами профессиональной горничной

Потратить как минимум половину дня на то, чтобы отмыть квартиру, — сомнительное удовольствие. Порой мы откладываем уборку снова и снова, настолько нет желания брать в руки тряпку. Эксперт подсказала, как настроиться на порядок.

Рано или поздно всем нам приходится выделять время, чтобы навести в квартире порядок, пишет doctorpiter Казалось бы, дома мы бываем только утром и поздно вечером — когда там успевает скапливаться пыль и образовываться завал из вещей? Однако, даже если в доме никто не живет, он все равно потихоньку загрязняется, с этим ничего нельзя поделать.

Самый неприятный момент для большинства хозяек — это осознать, что пришло время генеральной уборки. На нее легко потратить целый день, сильно устать и не успеть закончить. Однако профессиональная горничная знает, как забыть о генеральной уборке раз и навсегда.

Джей ведет свой блог, в котором рассказывает о секретах чистоты. Недавно женщина поделилась «не подлежащими обсуждению домашними правилами», с которыми она живет, и призвала других придерживаться тех же привычек в уборке.

Вот какие правила помогают сохранять дом в чистоте и не тратить выходные на уборку.

  1. Мыть раковину на кухне каждый вечер. Не надо засыпать ее специальным средством и тереть. Достаточно сполоснуть теплой водой, предварительно протерев тряпкой со средством для мытья посуды. Все займет около 30 секунд.

  2. Протирать варочную панель перед сном. Убирать засохшие остатки еды и жир мало кому нравится. Если же после готовки вы протрете плиту, делать этого не придется. Даже такие мелочи, как выкипевшая вода из-под макарон, могут оставить пятна на варочной панели, а отмыть их потом будет гораздо сложнее.

  3. Кипятить чайник с лимонной кислотой. Делайте так хотя бы раз в неделю — забудете о том, что такое избавляться от накипи. Просто добавьте в воду две чайные ложки, вскипятите, подождите 30 минут и промойте чайник под чистой водой.

  4. Не забывать про духовку. Запекли курицу? Отлично, как только плита остынет, протрите внутри влажной тряпкой. Так вы избежите долгой уборки через некоторое время.

  5. Собирать пыль сухой тряпкой. Как с поверхностей, так и с пола. Взяли тряпку из микрофибры и, не отрывая, провели по комоду или паркету. Все, у вас уже гораздо чище!

Все перечисленные выше пункты занимают от силы 10 минут. Зато так вы максимально заботитесь о том, чтобы в доме было как меньше грязи, пыли и пятен. Вот увидите, что, как только начнете пользоваться советами, плановая уборка будет занимать не весь день, а не больше часа.

#дом
