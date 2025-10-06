Потратить как минимум половину дня на то, чтобы отмыть квартиру, — сомнительное удовольствие. Порой мы откладываем уборку снова и снова, настолько нет желания брать в руки тряпку. Эксперт подсказала, как настроиться на порядок.
Рано или поздно всем нам приходится выделять время, чтобы навести в квартире порядок, пишет doctorpiter Казалось бы, дома мы бываем только утром и поздно вечером — когда там успевает скапливаться пыль и образовываться завал из вещей? Однако, даже если в доме никто не живет, он все равно потихоньку загрязняется, с этим ничего нельзя поделать.
Самый неприятный момент для большинства хозяек — это осознать, что пришло время генеральной уборки. На нее легко потратить целый день, сильно устать и не успеть закончить. Однако профессиональная горничная знает, как забыть о генеральной уборке раз и навсегда.
Джей ведет свой блог, в котором рассказывает о секретах чистоты. Недавно женщина поделилась «не подлежащими обсуждению домашними правилами», с которыми она живет, и призвала других придерживаться тех же привычек в уборке.
Вот какие правила помогают сохранять дом в чистоте и не тратить выходные на уборку.
-
Мыть раковину на кухне каждый вечер. Не надо засыпать ее специальным средством и тереть. Достаточно сполоснуть теплой водой, предварительно протерев тряпкой со средством для мытья посуды. Все займет около 30 секунд.
-
Протирать варочную панель перед сном. Убирать засохшие остатки еды и жир мало кому нравится. Если же после готовки вы протрете плиту, делать этого не придется. Даже такие мелочи, как выкипевшая вода из-под макарон, могут оставить пятна на варочной панели, а отмыть их потом будет гораздо сложнее.
-
Кипятить чайник с лимонной кислотой. Делайте так хотя бы раз в неделю — забудете о том, что такое избавляться от накипи. Просто добавьте в воду две чайные ложки, вскипятите, подождите 30 минут и промойте чайник под чистой водой.
-
Не забывать про духовку. Запекли курицу? Отлично, как только плита остынет, протрите внутри влажной тряпкой. Так вы избежите долгой уборки через некоторое время.
-
Собирать пыль сухой тряпкой. Как с поверхностей, так и с пола. Взяли тряпку из микрофибры и, не отрывая, провели по комоду или паркету. Все, у вас уже гораздо чище!
Все перечисленные выше пункты занимают от силы 10 минут. Зато так вы максимально заботитесь о том, чтобы в доме было как меньше грязи, пыли и пятен. Вот увидите, что, как только начнете пользоваться советами, плановая уборка будет занимать не весь день, а не больше часа.
