Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Горячо – холодно: как температура воды влияет на кожу 0 84

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Горячо – холодно: как температура воды влияет на кожу

С приходом осенних холодов появляется желание полежать в горячей ванне с пеной. Кажется, только это и спасет от усталости, а утром прохладная вода настроит на рабочий день. Но не спеши включать кран. Оказывается, температура воды влияет на состояние кожи. Слишком горячий или холодный душ повреждает эпидермис и приводит к появлению покраснений. Вместе с Алексеем Снитко, дерматовенерологом, разбираемся, какая температура подходит твоей коже и как избежать неприятных ощущений после душа.

Как температура воды влияет на кожу?

При изменении температуры воды происходят реакции, которые меняют баланс и скорость обменных процессов в кожном покрове и в организме в целом.

Что происходит с кожей во время горячего душа?

При воздействии горячей воды происходит изменение тонуса сосудистой стенки – она расслабляется, поэтому увеличивается диаметр сосуда, усиливается приток кислорода и питательных веществ.

Недостатки

— Появление акне. Регулярный горячий душ стимулирует выделение себума (кожного сала), который повышает жирность кожи и приводит к появлению угрей.

— Обострение псориаза, экземы, атопического дерматита. Горячий душ активизирует воспалительные процессы, поэтому хронические кожные заболевания, о которых ты раньше не знала, могут обостряться.

Преимущества

— Облегчение очищения кожи. Горячий душ расширяет протоки сальных желез, поэтому кожа быстрее очищается. Этот метод используется и в косметологии – перед механическим пилингом распаривают лицо, чтобы процедура прошла качественно и менее болезненно.

Какая самая оптимальная температура воды для кожи?

Для ежедневного душа подходит вода 36–37 °C. Она близка к температуре нашего тела. При такой температуре сохраняются благоприятные параметры функционирования организма.

Одно из лучших средств для поддержания тонуса сосудов, здоровья кожных желез, нервов и кожного покрова – контрастный душ. Нужно принимать его утром или вечером, избегая перед этим тяжелых физических нагрузок, чтобы закаливать организм.

Оптимальная температура холодной воды – 15–20 °C в течение 15–20 секунд, горячей – 40–45 °C в течение 25–40 секунд. При этом следует избегать перепада более 30 °C. Количество циклов смены температур должно быть от 3 до 6. Но у контрастного душа, как и у любой другой процедуры, есть ряд противопоказаний, поэтому перед его применением следует проконсультироваться со специалистом.

Когда принимать горячий и холодный душ?

Бывают ситуации, когда кратковременный холодный или горячий душ будет исключительно полезен. В основном он применяется для быстрого восстановления нормальной температуры тела. Например, после зимней прогулки восстановить силы и предотвратить легочные заболевания поможет 1–2-минутный горячий душ. Летом же, если ты перегрелась под солнцем, поможет 30–40-секундный прохладный душ.

В целом воздействие воды различных температур на кожу мы можем рекомендовать при лечении определенных заболеваний. Где-то нужно подавить воспаление, где-то – усилить кровоток, а в некоторых случаях и вовсе необходимо на время лечения ограничить какой-либо контакт с водой.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Изображение к статье: Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Изображение к статье: Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: «Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин
«Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин 49
Изображение к статье: Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным
Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным 101
Изображение к статье: В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром
В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром 53
Изображение к статье: Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки»
Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки» 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 4
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 6
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 66
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 13
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 15
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 4
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 6

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео