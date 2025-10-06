С приходом осенних холодов появляется желание полежать в горячей ванне с пеной. Кажется, только это и спасет от усталости, а утром прохладная вода настроит на рабочий день. Но не спеши включать кран. Оказывается, температура воды влияет на состояние кожи. Слишком горячий или холодный душ повреждает эпидермис и приводит к появлению покраснений. Вместе с Алексеем Снитко, дерматовенерологом, разбираемся, какая температура подходит твоей коже и как избежать неприятных ощущений после душа.

Как температура воды влияет на кожу?

При изменении температуры воды происходят реакции, которые меняют баланс и скорость обменных процессов в кожном покрове и в организме в целом.

Что происходит с кожей во время горячего душа?

При воздействии горячей воды происходит изменение тонуса сосудистой стенки – она расслабляется, поэтому увеличивается диаметр сосуда, усиливается приток кислорода и питательных веществ.

Недостатки

— Появление акне. Регулярный горячий душ стимулирует выделение себума (кожного сала), который повышает жирность кожи и приводит к появлению угрей.

— Обострение псориаза, экземы, атопического дерматита. Горячий душ активизирует воспалительные процессы, поэтому хронические кожные заболевания, о которых ты раньше не знала, могут обостряться.

Преимущества

— Облегчение очищения кожи. Горячий душ расширяет протоки сальных желез, поэтому кожа быстрее очищается. Этот метод используется и в косметологии – перед механическим пилингом распаривают лицо, чтобы процедура прошла качественно и менее болезненно.

Какая самая оптимальная температура воды для кожи?

Для ежедневного душа подходит вода 36–37 °C. Она близка к температуре нашего тела. При такой температуре сохраняются благоприятные параметры функционирования организма.

Одно из лучших средств для поддержания тонуса сосудов, здоровья кожных желез, нервов и кожного покрова – контрастный душ. Нужно принимать его утром или вечером, избегая перед этим тяжелых физических нагрузок, чтобы закаливать организм.

Оптимальная температура холодной воды – 15–20 °C в течение 15–20 секунд, горячей – 40–45 °C в течение 25–40 секунд. При этом следует избегать перепада более 30 °C. Количество циклов смены температур должно быть от 3 до 6. Но у контрастного душа, как и у любой другой процедуры, есть ряд противопоказаний, поэтому перед его применением следует проконсультироваться со специалистом.

Когда принимать горячий и холодный душ?

Бывают ситуации, когда кратковременный холодный или горячий душ будет исключительно полезен. В основном он применяется для быстрого восстановления нормальной температуры тела. Например, после зимней прогулки восстановить силы и предотвратить легочные заболевания поможет 1–2-минутный горячий душ. Летом же, если ты перегрелась под солнцем, поможет 30–40-секундный прохладный душ.

В целом воздействие воды различных температур на кожу мы можем рекомендовать при лечении определенных заболеваний. Где-то нужно подавить воспаление, где-то – усилить кровоток, а в некоторых случаях и вовсе необходимо на время лечения ограничить какой-либо контакт с водой.