Признать, что «жили долго и счастливо» не будет, нелегко. Но иногда лучше посмотреть правде в глаза, прежде чем разочарование возьмёт верх. Эти признаки помогут понять, что вашим отношениям, скорее всего, пришёл конец.

Доктор философии и практикующий психолог с более чем 30-летним опытом Джеффри Бернстайн отмечает: если вы задаётесь вопросом, зачем вам нужен партнёр рядом, это сигнал о возможном крахе отношений. Если сомневаетесь, важно честно оценить ситуацию — иногда ещё можно что-то исправить, если человек вам дорог. Ниже четыре основных признака, что пора расставаться.

1. Вас раздражают мелочи

Вы замечаете, что всё в партнёре вызывает злость: открытый тюбик зубной пасты, грязная чашка или маленькие привычки раздражают сильнее, чем раньше. Он ведёт себя аналогично — любая ваша ошибка становится поводом для конфликта.

Порой физически трудно находиться рядом: запах, привычки или внешний вид партнёра вызывают неприязнь. Чтобы вспомнить, за что вы его любили, приходится прилагать усилия, и это не всегда удаётся. Вечер в одиночестве или встреча с друзьями становятся предпочтительнее, а чувство вины и раздражение за присутствие партнёра только усиливаются.

2. Вы больше не обсуждаете будущее

Совместные планы исчезают: вы не делитесь с партнёром предстоящими событиями или мечтами. Любимые места, концерты, путешествия — всё это остаётся за пределами общения с ним. В ваших фантазиях он появляется редко, а центр внимания занимает карьера, хобби и личные интересы. Домашняя жизнь перестала быть частью того, что вы цените.

3. Постоянное напряжение

Ранее лёгкие и радостные отношения сменились постоянным стрессом. Вы ждёте ссоры, чувствуете опустошение после конфликтов, секс либо отсутствует, либо стал единственным способом коммуникации. Близости и нежности нет, а в доме царит токсичная атмосфера.

Попытки исправить ситуацию вместе или в одиночку не приносят долгосрочного результата. Начало отношений было волнующим, но сейчас совместная жизнь утратила прежнюю магию.

4. Вы понимаете, что не сделали бы тот же выбор снова

Иногда мы размышляем, как сложилась бы жизнь при других решениях. Но когда речь идёт о партнёре, вы ощущаете равнодушие и спокойствие. Понимание, что вы, вероятно, выбрали бы другого человека, является тревожным сигналом для отношений.

Если вы узнали себя в этих пунктах, вероятно, ваши отношения подошли к концу. Признать это трудно, но иногда разрушение старого позволяет построить что-то новое и действительно радостное.