Медицинский педикюр отличается от стандартного салонного ухода. Иногда ногам нужен именно он, потому что обычный педикюр не только не решает существующие проблемы, но и может ухудшить состояние стоп и ногтей.

Что такое лечебный педикюр

Лечебный педикюр представляет собой гигиеническую процедуру на стыке медицины и косметологии. Он воздействует на ногти, околоногтевые ткани, кожу пальцев и всей стопы.

Ухоженность ногтей и стоп — это не только гладкие пятки и красивый лак. Медицинский педикюр решает гораздо больше задач, чем классический уход, который предлагают почти все салоны красоты.

Главная цель обычного педикюра — эстетическая. Мастер следит за формой ногтевой пластины, покрытием, а также проводит уход за кожей стоп.

Медицинский педикюр всегда включает аппаратную обработку ногтевой пластины, кутикулы, натоптышей и гиперкератоза. Кроме того, может применяться ортониксия — метод подологии для коррекции вросших ногтей с помощью титановых нитей или пластин, учитывая особенности каждого пациента.

Иногда результат процедуры может выглядеть не так эстетично: проводится иссечение или зачистка ногтя, поражённого микозом (грибковой инфекцией), либо при онихолизисе — отслоении ногтя от ногтевого ложа.

Но главное: пациент избавляется от боли и дискомфорта в стопах.

Когда медицинский педикюр особенно важен

Существуют состояния, при которых регулярный медицинский педикюр помогает предотвратить осложнения. Врачи рекомендуют не пренебрегать процедурой:

При сахарном диабете Процедура крайне важна, так как у пациентов высокий риск повреждения стоп.

При ожирении Может возникать боль и дискомфорт из-за трещин, вросших ногтей и гиперкератоза в местах наибольшего давления. Это мешает выполнять физические нагрузки, необходимые для снижения веса. Деформация пальцев, утолщение ногтей и трещины на пятках способны привести к отказу от активности.

При ревматоидном полиартрите Пациенты сталкиваются с деформацией суставов стоп, что вызывает нефизиологическое давление, образование натоптышей и трофические изменения.

Источник: ks-yanao