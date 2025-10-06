Baltijas balss logotype
Не подходи ко мне: почему в перименопаузе снижается либидо и что с этим делать

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Не подходи ко мне: почему в перименопаузе снижается либидо и что с этим делать

Перименопауза — это несколько лет до менопаузы, когда гормоны начинают играть по новым правилам. Настроение скачет, сон сбивается, тело реагирует иначе и вдруг то, что раньше его легко включало, перестает работать. Это не «поломка женственности», а естественный этап, которому можно помочь. Сексолог Ольга Василенко рассказала, почему желание сдает позиции и как мягко вернуть интерес к близости.

Почему желание уходит именно сейчас

Во главе угла — гормоны. Уровни эстрогена и прогестерона становятся неровными, а свободного тестостерона часто меньше обычного. Тело реагирует снижением сексуальной чувствительности, колебаниями настроения и усталостью, плюс появляется вагинальная сухость и дискомфорт во время секса, потому мозг связывает близость с напряжением, а не с удовольствием.

Свою лепту вносит и повседневность. «Нехватка сна, хронический стресс, переживания о взрослеющих детях и работе отнимают ресурс, прибавьте сюда лекарства, которые иногда глушат либидо, чаще всего это антидепрессанты определенных групп, некоторые антигипертензивные и антигистаминные средства. Есть и медицинские причины — нерегулируемый гипотиреоз, дефицит железа, депрессия, боль в спине или тазу делают тело менее отзывчивым», — объясняет эксперт.

Перенастройте сценарий близости и поговорите по-взрослому

Начните с честного диалога о том, что меняется и что сейчас приятно. Перестройте сценарий под новый отклик тела. Длинная прелюдия, больше времени на объятия и поцелуи, фокус на ласки, которые действительно в кайф. Договоритесь о «спектре близости», где есть нежность, эротика и секс, но без обязательности каждый раз доходить до определенного финала. Это снимает давление и возвращает исследовательский интерес.

Убрать боль и сухость, потому что удовольствие строится на комфорте

Подберите лубрикант: для длительных игр удобнее силиконовый, для игрушек и чувствительной кожи — водный, для дополнительного питания — с добавлением гиалуроновой кислоты. На каждый день пригодятся вагинальные увлажнители курсом несколько недель. Если сухость выраженная, обсудите с врачом локальные эстрогены или ДГЭА в форме свечей или крема, это восстанавливает слизистую, повышает чувствительность и делает прикосновения снова приятными.

Поддержать тело рутиной, которая возвращает энергию

Сон — первый фермент либидо, так что наведите порядок с режимом и вечером уберите гаджеты хотя бы за час до кровати. «Силовые тренировки дважды в неделю и быстрая ходьба помогают мышцам, суставам и настроению, а еще слегка поднимают общий тонус. Белка в рационе нужно больше, овощей и воды тоже, а вот алкоголь и сахар часто забирают желание на следующий день, так что их стоит дозировать», — говорит врач.

Попросить врачебной помощи, если «просто поговорить» не сработало

Сдайте базовые анализы и разберите лекарства, которые принимаете, иногда достаточно скорректировать дозу или заменить препарат, чтобы желание вернулось. При выраженных приливах, тревоге и бессоннице имеет смысл обсудить с гинекологом гормональную терапию. Когда симптоматика уходит, тело снова становится чувствительным к удовольствию. Параллельно можно подключить физиотерапию тазового дна, если есть мышечные зажимы или дискомфорт при проникновении.

Помните, перименопауза меняет логику тела, но не отменяет удовольствие и близость. Если убрать боль и сухость, подружить режим с потребностями организма, честно переговорить о правилах новой игры и вовремя подключить врача, либидо перестает быть лотереей.

#секс #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
