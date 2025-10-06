Тренировки, правильное питание и бесконечный подсчет калорий знакомы многим. Но всегда хочется быстрого результата без усилий. Особенно если на следующий день важное мероприятие, куда предстоит идти в облегающем платье. Эффекта «волшебной палочки» мы не обещаем, но есть некоторые способы, которые помогут похудеть за один день. Что? Да! Зиля Калмыкова, диетолог, и Зухра Балакеримова, врач-косметолог, раскроют все секреты.

Возможно ли похудеть за один день с помощью диеты?

Диетолог рассказала, что за короткий промежуток времени вес может незначительно уменьшиться за счет потери жидкости, но не жировой ткани. Поэтому получить результат без вреда для здоровья за один день – практически невозможно.

Однако до мероприятия можно соблюдать питание, которое не вызывает отеков, вздутия и задержки жидкости.

Какие продукты следует употреблять перед мероприятием?

Для профилактики отечности важно употреблять достаточное количество жидкости. Это не только обычная вода, но и все продукты, которые ее содержат:

– Негазированные напитки;

– Бульон;

– Огурец;

– Сельдерей;

– Арбуз;

– Клубника;

– Зеленый перец.

Какие продукты не следует употреблять перед мероприятием?

Перед мероприятием старайся избегать продуктов, богатых клетчаткой:

– Бобовые;

– Брокколи;

– Капуста;

– Морковь;

– Шпинат;

– Чечевица;

– Горох.

А также не употребляй большое количество соли и алкоголь.

«Не стоит прибегать к жестким диетам, так как это может привести к ухудшению самочувствия и негативно отразиться на здоровье. Если твоя жизнь связана с частыми мероприятиями или ты просто хотите наладить питание и улучшить самочувствие, лучше всего обратиться к специалисту», – добавила эксперт.

Возможно ли похудеть за один день с помощью косметологических процедур?

Зухра Балакеримова рассказала, что есть ряд процедур с мгновенным результатом, поэтому перед мероприятием можно попробовать:

Лимфодренажный массаж. Он активирует лимфатическую систему, помогает устранить отеки и вывести токсины из организма. Массаж улучшает микроциркуляцию лимфы и положительно сказывается на обмене веществ.

Обертывания. Водорослевые, грязевые, антицеллюлитные обертывания улучшают состояние кожи, а также активируют процессы обмена веществ и снижают вес.

Быстрая фитнес-программа. Короткая физическая активность поможет улучшить кровообращение и достигнуть бодрого состояния.

Эксперт также добавила, что некоторые косметологические процедуры требуют большего времени, но уже через 3-10 сеансов ты будешь видеть значительное снижение веса. Вот некоторые из таких программ:

Криолиполиз. Суть этой процедуры в замораживании жировых клеток, после чего они начинают постепенно выводиться из организма. Криолиполиз работает над уменьшением жировых отложений локализовано и без проведения операций.

Электропорация и мезотерапия. Эти методы помогают вводить активные вещества в глубокие слои кожи. В итоге улучшаются обменные процессы в клетках.

Разгон лимфы. Лимфа отвечает за выведение токсинов и излишков жидкости, а ускорение ее циркуляции уменьшает отеки, способствуя похудению.

Снижение уровня кортизола. Массажи и обертывания снижают уровень стресса и помогают сбросить вес.

Улучшение циркуляции крови. Процедуры ускоряют кровоток, улучшают питание тканей и активизируют обмен веществ.

Терморегуляция. При некоторых процедурах происходит изменение температуры в тканях, это активизирует обмен веществ и приводит к естественному сжиганию жировых клеток.

Прежде чем соблюдать диеты и записываться на косметологические процедуры, проконсультируйся со специалистом, который подберет план, учитывая индивидуальные особенности.