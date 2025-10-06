Baltijas balss logotype
Новые туфли или билет в театр: какие траты приносят нам больше счастья 0 144

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Новые туфли или билет в театр: какие траты приносят нам больше счастья

Можно ли сэкономить на счастье? Реально ли жить в свое удовольствие, не влезая в долги, даже со скромным заработком? Вот что говорит наука.

Сложно быть счастливым, когда живешь от зарплаты до зарплаты, думаешь, где взять деньги на продукты и оплату счетов. Однако и богатство, к которому так многие стремятся, не гарантирует счастливую жизнь, пишет doctorpiter

«Некоторые исследования показывают, что доход в определенной степени связан со счастьем, но наиболее авторитетные научные работы говорят об обратном, — уверяет доктор медицинских наук Джордан Грумет.

По словам эксперта, деньги повышают уровень счастья до определенного предела, но, когда этот порог достигнут, былой радости финансы уже не приносят. Так, в исследовании Гарварда, где за добровольцами наблюдали более 80 лет, авторы приходят к выводу: счастливыми нас делают не деньги, а хорошие отношения с людьми.

«Счастье наиболее тесно связано с межличностными связями — нашими отношениями и чувством общности», — объясняет доктор.

И все-таки, по мнению эксперта, счастье можно купить. Кто-то радует себя новыми вещами, другие покупают впечатления, третьи тратят деньги на хобби, обучение и новые навыки. Какой из этих трех способов даст больше счастья?

Вещи

Гулять по торговым центрам или зависать на маркетплейсах — для многих это особый вид удовольствия. Чтобы уберечь себя от шопоголизма и спонтанных, ненужных покупок, психологи даже предложили необычный трюк — добавлять товары в корзину, не покупая их. А потом, если уж так хочется, проверить корзину через несколько дней.

И все-таки долго счастливым в обновках не проходишь. Как показывают исследования в области нейроэкономики, новая вещь вызывает лишь кратковременный всплеск дофамина — гормона удовольствия, после чего мы возвращаемся к нашему прежнему настроению.

Впечатления

Гораздо более выгодным вложением средств, по мнению экспертов, станут впечатления. В 2020 году ученый Амит Кумар из Техасского университета в Остине провел исследование и выяснил: люди получают больше удовлетворения от трат на путешествия, развлечения, активности на свежем воздухе и походы в рестораны, чем на покупку одежды, украшений, мебели и гаджетов.

Человек счастлив до этого события, предвкушая удовольствие; счастлив в моменте, а также после, когда вспоминает о пережитом. И во всех этих отрезках времени уровень счастья оказывается несравнимо выше, чем от любой материальной покупки.

Однако и от впечатлений можно устать.

«Одно-единственное роскошное путешествие может показаться необыкновенным, но, если повторить его десять раз в год, блеск померкнет, — уверяет доктор Грумет. — Впечатления, как и вещи, теряют свою силу, если их потреблять без баланса и глубокого намерения».

Новые навыки

По словам эксперта, очень недооцененный и при этом самый действенный способ купить счастье — это потратить деньги на свое развитие. Не просто гнаться за удовольствиями, а достигать целей, расти, становиться лучшей версией себя.

«Даже маленькая цель, ориентированная на процесс, способствует счастью, здоровью и долголетию. Вы стремитесь к этой цели, посещаете занятия, курсы, которые вас зажигают и оживляют», — рассуждает эксперт в издании Psychology Today.

При этом совсем не обязательно платить большие деньги за элитные тренинги. Возможно, маленький писательский клуб при местной библиотеке или волонтерское движение, которое разбудит в вас скрытый организаторский талант, дадут гораздо больше, чем дорогостоящее обучение.

«Самые значимые инвестиции в себя часто обходятся дешевле, чем вы себе представляете», — уверяет доктор Грумет.

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео