Иногда нам всем хочется немного пофлиртовать. Но как сделать это так, чтобы не было ни неловко, ни скучно? В этом материале мы разберём самые распространённые ошибки, которые совершают женщины в секстинге, и как их избежать.

Всему своё время

Романтические комедии часто показывают абсурдные ситуации: она отправляет ему откровенное сообщение прямо на рабочий звонок, а он сидит на совете директоров. Смех над героиней понятен, но в жизни такие «приключения» могут привести к неловкости.

Шансы, что сообщение будет прочитано публично, невелики. Но если отправить его не в тот момент, партнёр может просто не заметить его. Не пиши в разгар рабочего дня, поздно ночью или во время игровых сессий — момент может быть упущен.

«Ваши слова — ваши секреты»

До откровенной пошлости лучше не доходить. Отлично, если у пары есть свои «ключевые слова» и шутки на тему секса, понятные только двоим. Это делает переписку интимной и безопасной.

Не цитируй кого-либо

Говори своими словами. Цитаты из Инстаграма, классической литературы или чужих высказываний не возбуждают партнёра. Он хочет услышать твои слова и почувствовать твоё желание. Отправка цитаты на фоне картинки с закатом — худший вариант.

Проверяй номер

Очень важно убедиться, что сообщение отправляется нужному человеку. Ошибка с номером может привести к тому, что интимное сообщение увидит коллега, бывший партнёр или родственник.

Аудиосообщения

Большинство людей не любят эротические аудиосообщения. Даже если ты запишешь томным голосом что-то возбуждающее, партнёр может удалить его и написать: «Не могу сейчас слушать». Романтика исчезает.

Контроль и безопасность

Телефон можно потерять, его могут украсть или взломать. Всё, что попадает в интернет, остаётся в сети.

Не начинай эротическую переписку в пьяном состоянии: это может привести к нелепым ситуациям, которые потом будут вызывать смех или сожаление.

Слово за слово

Избегай коротких и фрагментированных сообщений. Короткие строки вроде:

«Привет.»

«Я сижу в ванной.»

«Голая.»

«И ласкаю себя мочалкой.»

могут раздражать и не дать нужного эффекта.

Дай партнёру шанс

Не превращай переписку в монолог о мастурбации. Даже если пишешь быстрее, дай партнёру возможность реагировать и участвовать в диалоге.

Не смешивай бытовое с эротикой

Эротические сообщения не должны появляться посреди бытовых разговоров:

«Вадик, купи хлеб. Кстати, я хочу тебя и вся горю. И молоко».

Выдели время и место для интимной переписки, чтобы сигналы не были противоречивыми.