Перестаньте гуглить «почему он не пишет». Выключите подруг, которые говорят про «он просто боится чувств». Пришло время взрослого разговора. Если вы ждете сообщения дольше, чем посылку из Китая — вот ваш диагноз. И да, он вас не обрадует.

Дипломированный сексолог, секс-тренер и эксперт по семейным отношениям Артем Герасимов решил поделиться своими откровениями о том, почему мужчины не пишут, и что за этим стоит.

Правда № 1. Вы не в приоритете. Вообще

Жестко? Еще бы. Ваш мозг сейчас яростно ищет оправдания: «Он очень занят», «У него дедлайн», «Он просто не любит переписки». Стоп.

В 2024 году телефон находится в руке у человека 18 часов в сутки. Он заходит в соцсети, пока пьет кофе. Он отправляет другу мем в 3 часа ночи. Он платит за ЖКХ через приложение. Он находил время написать вам, когда вы ему были интересны.

Железное правило: если мужчина хочет что-то сделать — он это делает. Если не делает — он не хочет. Все. Точка. Нет никаких «забыл», «устал», «потерял телефон». Он висит в TikTok, но не может ответить вам? Вы проиграли алгоритму. Это все, что нужно знать.

Правда № 2. Он не «боится близости». Он не хочет ее с вами

Самый популярный миф, который женщины скармливают друг другу для утешения. «Он такой ранимый, он боится быть уязвимым, его ранили в прошлом».

Давайте начистоту: здоровый взрослый мужчина, встретив женщину, которая его по-настоящему цепляет, не убегает. Он наступает. Его не пугают ваши «сильные чувства». Его пугает перспектива провести с вами еще один вечер. Его «страх близости» — это просто удобная ширма для вашего же спокойствия, за которой прячется банальное отсутствие интереса.

Он не боится. Ему скучно. Или не цепляет. Или уже есть кто-то, кто пишет ему первым и вызывает тот самый дофамин.

Правда № 3. Молчание — это ответ. Честный

Вы ждете сообщения. А он уже все сказал. Молчанием. Вы пишете ему развернутое сообщение, полное эмоций. Он отвечает «ок» или «ахах». Это не неумение выражать мысли. Это месседж: «Твои слова и чувства не имеют для меня никакого веса. Ты — фон».

Отсутствие реакции — это мощнейшая форма коммуникации. Таким образом он выстраивает иерархию: я главный, ты — нет. Я решаю, когда и как мы общаемся. Твоя задача — ждать.

Каждый раз, когда вы пишете ему первой после его молчания, вы подтверждаете эти правила игры. Вы соглашаетесь на роль статиста в его собственном сериале.

Правда № 4. Вы не «недостаточно хороши». Вы не его химия

Дело не во внешности, уме или юморе. Дело в биологии. Химии мозга. Она заставляет одного думать о вас сутками, другого — забыть через 5 минут после свидания.

Вы можете быть идеальны логически. Но если в его лимбической системе не щелкнуло — ничего не поделать. Это не ваша вина. Это несовпадение формул. Вы пытаетесь рационально объяснить то, что управляется дофамином и окситоцином. Это как решать теорему стихами.

Перестаньте искать изъян. Его молчание — не вердикт вашей ценности. Это информация об отсутствии интереса.

Что делать? Инструкция по обезвреживанию бомбы

Примите ответ. Его молчание — это «нет», «не интересно», «не хочу». Не оспаривайте.

Включите режим заморозки. Не пишите первой никогда. Исчезните из его поля зрения. Вы не запасной аэродром.

Переведите фокус. Спросите: «А он вообще достаточно интересен, умен и ценен для меня, чтобы я так страдала?». Чаще ответ — нет.

Вспомните главное: мужчина, который вам нужен, не заставит гадать. Он не оставит в подвешенном состоянии. Он будет бояться потерять вас так же, как вы сейчас боитесь его.

