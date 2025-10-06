Baltijas balss logotype
Почему мужчина не пишет: неприятная правда от психолога

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мужчина не пишет: неприятная правда от психолога

Перестаньте гуглить «почему он не пишет». Выключите подруг, которые говорят про «он просто боится чувств». Пришло время взрослого разговора. Если вы ждете сообщения дольше, чем посылку из Китая — вот ваш диагноз. И да, он вас не обрадует.

Дипломированный сексолог, секс-тренер и эксперт по семейным отношениям Артем Герасимов решил поделиться своими откровениями о том, почему мужчины не пишут, и что за этим стоит.

Правда № 1. Вы не в приоритете. Вообще

Жестко? Еще бы. Ваш мозг сейчас яростно ищет оправдания: «Он очень занят», «У него дедлайн», «Он просто не любит переписки». Стоп.

В 2024 году телефон находится в руке у человека 18 часов в сутки. Он заходит в соцсети, пока пьет кофе. Он отправляет другу мем в 3 часа ночи. Он платит за ЖКХ через приложение. Он находил время написать вам, когда вы ему были интересны.

Железное правило: если мужчина хочет что-то сделать — он это делает. Если не делает — он не хочет. Все. Точка. Нет никаких «забыл», «устал», «потерял телефон». Он висит в TikTok, но не может ответить вам? Вы проиграли алгоритму. Это все, что нужно знать.

Правда № 2. Он не «боится близости». Он не хочет ее с вами

Самый популярный миф, который женщины скармливают друг другу для утешения. «Он такой ранимый, он боится быть уязвимым, его ранили в прошлом».

Давайте начистоту: здоровый взрослый мужчина, встретив женщину, которая его по-настоящему цепляет, не убегает. Он наступает. Его не пугают ваши «сильные чувства». Его пугает перспектива провести с вами еще один вечер. Его «страх близости» — это просто удобная ширма для вашего же спокойствия, за которой прячется банальное отсутствие интереса.

Он не боится. Ему скучно. Или не цепляет. Или уже есть кто-то, кто пишет ему первым и вызывает тот самый дофамин.

Правда № 3. Молчание — это ответ. Честный

Вы ждете сообщения. А он уже все сказал. Молчанием. Вы пишете ему развернутое сообщение, полное эмоций. Он отвечает «ок» или «ахах». Это не неумение выражать мысли. Это месседж: «Твои слова и чувства не имеют для меня никакого веса. Ты — фон».

Отсутствие реакции — это мощнейшая форма коммуникации. Таким образом он выстраивает иерархию: я главный, ты — нет. Я решаю, когда и как мы общаемся. Твоя задача — ждать.

Каждый раз, когда вы пишете ему первой после его молчания, вы подтверждаете эти правила игры. Вы соглашаетесь на роль статиста в его собственном сериале.

Правда № 4. Вы не «недостаточно хороши». Вы не его химия

Дело не во внешности, уме или юморе. Дело в биологии. Химии мозга. Она заставляет одного думать о вас сутками, другого — забыть через 5 минут после свидания.

Вы можете быть идеальны логически. Но если в его лимбической системе не щелкнуло — ничего не поделать. Это не ваша вина. Это несовпадение формул. Вы пытаетесь рационально объяснить то, что управляется дофамином и окситоцином. Это как решать теорему стихами.

Перестаньте искать изъян. Его молчание — не вердикт вашей ценности. Это информация об отсутствии интереса.

Что делать? Инструкция по обезвреживанию бомбы

  • Примите ответ. Его молчание — это «нет», «не интересно», «не хочу». Не оспаривайте.

  • Включите режим заморозки. Не пишите первой никогда. Исчезните из его поля зрения. Вы не запасной аэродром.

  • Переведите фокус. Спросите: «А он вообще достаточно интересен, умен и ценен для меня, чтобы я так страдала?». Чаще ответ — нет.

  • Вспомните главное: мужчина, который вам нужен, не заставит гадать. Он не оставит в подвешенном состоянии. Он будет бояться потерять вас так же, как вы сейчас боитесь его.

the-day

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео