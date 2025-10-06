Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему жить одной женщине не страшно: плюсы самостоятельной жизни 0 145

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему жить одной женщине не страшно: плюсы самостоятельной жизни

Жизнь без партнёра может быть не только комфортной, но и радостной. На самом деле жить одной женщине вовсе не так страшно, как принято считать.

Время для себя

Работа занимает значительную часть дня, сон — ещё столько же, и часто остаётся мало времени для себя. У одинокой женщины его всегда больше, чем у замужней, особенно если есть маленькие дети. В тишине и спокойствии можно прочитать любимую книгу, посмотреть фильм или насладиться долгим душем.

Жизнь в собственном ритме

Нет необходимости подстраиваться под детские утренники, график мужа или визиты родственников. У вас сформированы свои привычки и ежедневные ритуалы, и никто их не нарушит.

Не нужно быть всегда идеально

В собственной квартире можно не беспокоиться о макияже, пятнах на одежде или небрежной причёске. Свобода от лишних условностей делает жизнь проще и спокойнее.

Больше финансовой независимости

Вы можете выбирать качественные товары и не экономить на себе. Финансовая свобода позволяет тратить деньги на то, что действительно важно.

Удовлетворённость в личной жизни

В браке нередко женщины испытывают неудовлетворённость в интимной сфере: партнёр может быть консервативным или ленивым для экспериментов. Одинокая женщина свободна менять партнёра или исследовать новые стороны интимной жизни, когда это нужно, без ограничений и обязательств.

Жизнь в одиночку даёт чувство свободы, уверенности и возможность быть собой — и это далеко не страшно.

Источник: gorodche

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
2
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Изображение к статье: Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Изображение к статье: Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: «Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин
«Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин 49
Изображение к статье: Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным
Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным 102
Изображение к статье: В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром
В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром 53
Изображение к статье: Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки»
Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки» 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 68
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 13
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 15
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео