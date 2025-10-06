Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, которые разрушают мозг: тунец, алкоголь и фаст-фуд 0 255

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые разрушают мозг: тунец, алкоголь и фаст-фуд

Тем, кто хочет поддерживать мозг в тонусе и заботиться о профилактике деменции, важно не только тренировать умственные способности, но и правильно подбирать питание.

Растительные масла

Если вы всё ещё жарите на подсолнечном или рапсовом масле, считая его полезным, стоит пересмотреть подход. Исследование 2017 года показало прямую связь между частым употреблением масел с высоким содержанием омега-6 (подсолнечное и рапсовое) и повышенным риском ухудшения памяти и болезни Альцгеймера. Для здоровья мозга лучше использовать оливковое масло, а для горячих блюд — животные жиры.

Тунец

Тунец и рыба-меч содержат наибольшее количество ртути среди рыб. Этот металл способен накапливаться в организме и негативно влиять на мозг. Исследование Университета Южной Флориды (США) показало, что у людей с высоким уровнем ртути в крови когнитивные функции снижены на 5%.

Еда, приготовленная во фритюре

При приготовлении такой пищи часто используют подсолнечное или рапсовое масло. К тому же, жирная еда провоцирует воспалительные процессы в мозге. Чтобы поддерживать умственную активность, предпочтительнее готовить на гриле, запекать или тушить, избегая жарки.

Сладкие напитки

Регулярное потребление газировки, сладких соков и даже чая с сахаром может давать кратковременный прилив энергии, но повышает риск воспалительных процессов, которые снижают когнитивные функции и способствуют развитию деменции. Лучше пить чай без сахара.

Транс-жиры

Если бы выбирали самый вредный продукт для организма, транс-жиры без сомнений выиграли бы этот титул. Они негативно влияют на большинство систем тела, включая мозг. Употребление продуктов с транс-жирами увеличивает риск болезни Альцгеймера.

Алкоголь

Исследования показывают, что абсолютно безопасной дозы алкоголя для мозга не существует. Даже один бокал красного вина в неделю способен оказать отрицательное влияние. При больших дозах алкоголь повреждает структуру мозга и нарушает его функционирование, иногда необратимо.

Фаст-фуд

Продукты быстрого питания содержат насыщенные жиры, соль, быстрые углеводы и сахар — все компоненты, разрушающие мозг. Даже одна порция фаст-фуда способна ухудшить способность мозга усваивать и обрабатывать новую информацию.

Источник: golos

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Изображение к статье: Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Изображение к статье: Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: «Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин
«Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин 49
Изображение к статье: Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным
Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным 102
Изображение к статье: В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром
В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром 53
Изображение к статье: Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки»
Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки» 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 69
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 14
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 16
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео