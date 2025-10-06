Тем, кто хочет поддерживать мозг в тонусе и заботиться о профилактике деменции, важно не только тренировать умственные способности, но и правильно подбирать питание.

Растительные масла

Если вы всё ещё жарите на подсолнечном или рапсовом масле, считая его полезным, стоит пересмотреть подход. Исследование 2017 года показало прямую связь между частым употреблением масел с высоким содержанием омега-6 (подсолнечное и рапсовое) и повышенным риском ухудшения памяти и болезни Альцгеймера. Для здоровья мозга лучше использовать оливковое масло, а для горячих блюд — животные жиры.

Тунец

Тунец и рыба-меч содержат наибольшее количество ртути среди рыб. Этот металл способен накапливаться в организме и негативно влиять на мозг. Исследование Университета Южной Флориды (США) показало, что у людей с высоким уровнем ртути в крови когнитивные функции снижены на 5%.

Еда, приготовленная во фритюре

При приготовлении такой пищи часто используют подсолнечное или рапсовое масло. К тому же, жирная еда провоцирует воспалительные процессы в мозге. Чтобы поддерживать умственную активность, предпочтительнее готовить на гриле, запекать или тушить, избегая жарки.

Сладкие напитки

Регулярное потребление газировки, сладких соков и даже чая с сахаром может давать кратковременный прилив энергии, но повышает риск воспалительных процессов, которые снижают когнитивные функции и способствуют развитию деменции. Лучше пить чай без сахара.

Транс-жиры

Если бы выбирали самый вредный продукт для организма, транс-жиры без сомнений выиграли бы этот титул. Они негативно влияют на большинство систем тела, включая мозг. Употребление продуктов с транс-жирами увеличивает риск болезни Альцгеймера.

Алкоголь

Исследования показывают, что абсолютно безопасной дозы алкоголя для мозга не существует. Даже один бокал красного вина в неделю способен оказать отрицательное влияние. При больших дозах алкоголь повреждает структуру мозга и нарушает его функционирование, иногда необратимо.

Фаст-фуд

Продукты быстрого питания содержат насыщенные жиры, соль, быстрые углеводы и сахар — все компоненты, разрушающие мозг. Даже одна порция фаст-фуда способна ухудшить способность мозга усваивать и обрабатывать новую информацию.

