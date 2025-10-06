Вас давно мучит какой-то вопрос? Или же вы не знаете, как правильно поступить? Не стоит идти за советом к друзьям, вы уже сами про себя все знаете.

Как часто вы не можете разобраться в проблеме? Думаете о ней сутками, пытаетесь крутить вокруг да около. Однако на самом деле смотреть надо в самую суть, говорят психологи. Так, например, часто достаточно честного разговора с собой. Об этом пишет doctorpiter

Люди привыкли обращаться за советом к близким, ведь кажется, что другой человек знает лучше, со стороны виднее. Попробуйте отойти от этого шаблона: некоторые специалисты рекомендуют использовать технику под названием «5 почему».

В чем суть техники

Простой инструмент помогает добраться до корня проблемы.

Суть метода проста. Вы формулируете проблему и задаете к ней вопрос: «Почему?» Ответ становится следующим уровнем. К нему снова надо задать аналогичный вопрос, и так примерно пять раз.

Давайте разберем на конкретном примере.

Вопрос № 1: «Почему я продолжаю оставаться в этих отношениях?»

Ответ: «Потому что боюсь одиночества».

Вопрос № 2: «Почему я боюсь одиночества?»

Ответ: «Потому что чувствую себя никому не нужной».

Вопрос № 3: «Почему я так себя чувствую?»

Ответ: «Потому что привыкла искать подтверждения своей ценности только через партнера».

Вопрос № 4: «Почему я так делаю?»

Ответ: «Потому что не люблю себя, мне нужны постоянные доказательства, что я достойна этого чувства».

На пятом шаге становится видно: дело не только в партнере, но и в глубокой внутренней неуверенности. И работать тогда стоит не над тем, чтобы не ругаться, а над ощущением собственной ценности и границ.

Метод помогает человеку лучше узнать себя, осознать свои чувства и эмоции. Необязательно должно быть пять вопросов, порой достаточно и трех, чтобы докопаться до сути.

Психотерапевты предупреждают: терапию эта методика не заменит. Однако именно такой способ позволяет уловить самую суть, посмотреть вглубь проблемы, а после этого иначе относиться как к ситуации, так и к жизни в целом.