Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Техника «5 почему»: как она поможет найти выход из самой сложной ситуации 0 174

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Техника «5 почему»: как она поможет найти выход из самой сложной ситуации

Вас давно мучит какой-то вопрос? Или же вы не знаете, как правильно поступить? Не стоит идти за советом к друзьям, вы уже сами про себя все знаете.

Как часто вы не можете разобраться в проблеме? Думаете о ней сутками, пытаетесь крутить вокруг да около. Однако на самом деле смотреть надо в самую суть, говорят психологи. Так, например, часто достаточно честного разговора с собой. Об этом пишет doctorpiter

Люди привыкли обращаться за советом к близким, ведь кажется, что другой человек знает лучше, со стороны виднее. Попробуйте отойти от этого шаблона: некоторые специалисты рекомендуют использовать технику под названием «5 почему».

В чем суть техники

Простой инструмент помогает добраться до корня проблемы.

Суть метода проста. Вы формулируете проблему и задаете к ней вопрос: «Почему?» Ответ становится следующим уровнем. К нему снова надо задать аналогичный вопрос, и так примерно пять раз.

Давайте разберем на конкретном примере.

Вопрос № 1: «Почему я продолжаю оставаться в этих отношениях?»

Ответ: «Потому что боюсь одиночества».

Вопрос № 2: «Почему я боюсь одиночества?»

Ответ: «Потому что чувствую себя никому не нужной».

Вопрос № 3: «Почему я так себя чувствую?»

Ответ: «Потому что привыкла искать подтверждения своей ценности только через партнера».

Вопрос № 4: «Почему я так делаю?»

Ответ: «Потому что не люблю себя, мне нужны постоянные доказательства, что я достойна этого чувства».

На пятом шаге становится видно: дело не только в партнере, но и в глубокой внутренней неуверенности. И работать тогда стоит не над тем, чтобы не ругаться, а над ощущением собственной ценности и границ.

Метод помогает человеку лучше узнать себя, осознать свои чувства и эмоции. Необязательно должно быть пять вопросов, порой достаточно и трех, чтобы докопаться до сути.

Психотерапевты предупреждают: терапию эта методика не заменит. Однако именно такой способ позволяет уловить самую суть, посмотреть вглубь проблемы, а после этого иначе относиться как к ситуации, так и к жизни в целом.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Изображение к статье: Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Изображение к статье: Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: «Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин
«Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин 49
Изображение к статье: Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным
Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным 102
Изображение к статье: В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром
В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром 53
Изображение к статье: Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки»
Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки» 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 69
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 14
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 16
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео