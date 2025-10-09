Не каждый человек выполняет свои обещания: кто-то забывает, кто-то пренебрегает сказанным, а для кого-то обещание — это принцип и вопрос чести. Астрологи выделили три знака Зодиака, для которых выполнение обещаний стоит в числе приоритетов. Эти люди отличаются высокой ответственностью и требовательностью к себе, и на них можно положиться в любой ситуации.

Козерог

Козероги запоминают каждое своё слово и делают всё возможное, чтобы сдержать обещание. Даже если ситуация сложная, они приложат максимум усилий, чтобы довести дело до конца. Надёжность и ответственность Козерогов делает их идеальными партнёрами, на которых можно положиться и в семейной жизни.

Весы

Весы ценят честность. Если они не смогут выполнить просьбу или обещание, сразу об этом скажут. А если дают слово, обязательно выполнят его максимально хорошо. Эти люди организованы и успевают многое, несмотря на ограниченное время, и становятся примером для окружающих.

Телец

Тельцы также входят в тройку самых надёжных знаков. Они серьёзны и не бросают слова на ветер. Обещание для них — обязательство, и они всегда находят возможность выполнить его. Телец — идеальный партнёр для семьи и дружбы, на которого можно полагаться.

Источник: news.hochu