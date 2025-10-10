17–19 октября на Кипсале на выставке Riga Furniture & Interior 2025 будет отличная возможность получить консультации профессиональных сертифицированных дизайнеров. Эксперты в области дизайна поделятся советами, как обустроить различные помещения с разным бюджетом уютно, эстетично и функционально.

С чего начать изменения интерьера? Каковы наиболее распространенные ошибки и как их избежать? Как будут выглядеть жилища в будущем? На эти и многие другие вопросы об эстетическом оформлении помещений на Riga Furniture and Interior 2025 ответят дизайнеры интерьера Латвийского союза дизайнеров: Андра Раценая, Елена Иванова, Аусма Кибилде, Кристиана Казарьяна, Миранда Лаура Тимма, Лига Каусиниеце, Микс Петерсонс, Арвидс Плокшта и Вива Иевиня.

Интерьер будущего – еще проще, еще умнее, еще естественнее!

По прогнозам латвийских дизайнеров, в будущем интерьеры станут еще проще, еще умнее и еще естественнее, с акцентом на свет и функциональность. Дизайнер интерьеров Кристиана Казарьяна подчеркивает, что особое значение будут иметь технологии: «Умное освещение позволяет улучшить как атмосферу помещения, так и самочувствие человека. Правильно подобранный спектр света помогает сосредоточиться на работе, отдохнуть вечером или создать праздничное настроение, одновременно экономя энергию и улучшая качество жизни». В материалах будут преобладать дерево, камень и лен, а в цветах – спокойствие, а не крикливость. Андра Раценая отмечает: «Все более заметным станет наслоение различных стилей – минимализм, модернизм и классика будут продолжать развиваться параллельно».

В свою очередь, Арвидс Плокшта считает, что в дизайне будут присутствовать два четких направления: «Одно будет тесно связано с архитектурным планированием и строительством зданий, другое — декоративное, где люди будут выражать свою индивидуальность с помощью деталей интерьера, аксессуаров и старинных строительных традиций». Вива Иевиня убеждена, что интерьеры, созданные добротно и на долгий срок, не утратят своей актуальности: «С годами они приобретут статус проверенных ценностей, а новые решения сохранят разнообразие, потому что для удобства, уюта и красоты есть много рецептов».

Дизайнер интерьеров и ландшафтов Елена Иванова добавляет, что все чаще люди выбирают долгосрочную аренду, поэтому индивидуальность интерьера проявляется в деталях и визуальном оформлении помещения, а не в полной перестройке.

Изменения не всегда дорогостоящие!

Эксперты подчеркивают, что помощь профессионального дизайнера позволяет избежать ошибок, тем самым экономя время и средства. «Пригласите дизайнера к себе домой, и вы получите индивидуальные, практичные и эффективные решения с минимальными затратами!» — говорит Вива Иевиня. Архитектор интерьеров и дизайнер мебели Андра Раценая рекомендует начинать с простых решений – покрасить стены, изменить спектр освещения или добавить несколько ярких акцентов. Арвидс Плокшта призывает, приступая к изменениям в своем доме, уделять особое внимание качеству воздуха, например, при покраске потолка или стен выбирать краски с низким или нулевым уровнем испарения, которые сохраняют здоровую среду.

Не переусердствуйте с декорами!

Дизайнеры утверждают, что именно избыток предметов интерьера чаще всего нарушает гармонию помещения. Вива Иевиня отмечает: «Внезапно понравился какой-то предмет в магазине, его купили, но дома он уже не вписывается». Аусма Кибилде призывает дать помещению «дышать» и не перегружать его лишней мебелью и декорами – слишком много декоративных подушек, ваз, подсвечников или произведений искусства может создать ощущение хаоса. Эффект приятного помещения может быть испорчен также чрезмерным количеством цветов или интенсивными узорами. Сертифицированный мастер по декоративной покраске Арвидс Плокшта подчеркивает, что доверие к рекомендациям продавцов может отвлечь внимание от первоначально запланированных потребностей конкретного помещения – именно они являются основой для создания уюта. Также ошибкой является попытка следовать всем модным тенденциям одновременно, не углубляясь ни в размер помещения, ни в условия освещения.

Проконсультируйтесь с дизайнерами интерьера и найдите своего профессионала!

На выставке Riga Furniture & Interior 2025 на Кипсале на стенде Латвийского союза дизайнеров ведущие латвийские дизайнеры интерьеров в течение трех дней будут доступны для индивидуальных консультаций. Это возможность задать вопросы, получить практические советы и найти идеи для улучшения своего жилища или рабочей среды. Чтобы консультация была максимально продуктивной, эксперты рекомендуют подготовиться – взять с собой фотографии или планы помещений, а также записать актуальные вопросы и пожелания. На выставке будет возможность не только получить профессиональные рекомендации, но и оценить возможности сотрудничества и, возможно, найти дизайнера для своего будущего проекта.

Не упустите эту прекрасную возможность – доступные консультации помогут реализовать идеи, которые сделают ваше жилище более функциональным, уютным и визуально привлекательным!

Время работы:

17 и 18 октября 10.00–18.00

19 октября 10.00–17.00