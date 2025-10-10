Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каким будет интерьер будущего - латвийские дизайнеры поделятся на выставке Riga Furniture & Interior 2025! 0 133

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каким будет интерьер будущего - латвийские дизайнеры поделятся на выставке Riga Furniture & Interior 2025!

17–19 октября на Кипсале на выставке Riga Furniture & Interior 2025 будет отличная возможность получить консультации профессиональных сертифицированных дизайнеров. Эксперты в области дизайна поделятся советами, как обустроить различные помещения с разным бюджетом уютно, эстетично и функционально.

С чего начать изменения интерьера? Каковы наиболее распространенные ошибки и как их избежать? Как будут выглядеть жилища в будущем? На эти и многие другие вопросы об эстетическом оформлении помещений на Riga Furniture and Interior 2025 ответят дизайнеры интерьера Латвийского союза дизайнеров: Андра Раценая, Елена Иванова, Аусма Кибилде, Кристиана Казарьяна, Миранда Лаура Тимма, Лига Каусиниеце, Микс Петерсонс, Арвидс Плокшта и Вива Иевиня.

Интерьер будущего – еще проще, еще умнее, еще естественнее!

По прогнозам латвийских дизайнеров, в будущем интерьеры станут еще проще, еще умнее и еще естественнее, с акцентом на свет и функциональность. Дизайнер интерьеров Кристиана Казарьяна подчеркивает, что особое значение будут иметь технологии: «Умное освещение позволяет улучшить как атмосферу помещения, так и самочувствие человека. Правильно подобранный спектр света помогает сосредоточиться на работе, отдохнуть вечером или создать праздничное настроение, одновременно экономя энергию и улучшая качество жизни». В материалах будут преобладать дерево, камень и лен, а в цветах – спокойствие, а не крикливость. Андра Раценая отмечает: «Все более заметным станет наслоение различных стилей – минимализм, модернизм и классика будут продолжать развиваться параллельно».

В свою очередь, Арвидс Плокшта считает, что в дизайне будут присутствовать два четких направления: «Одно будет тесно связано с архитектурным планированием и строительством зданий, другое — декоративное, где люди будут выражать свою индивидуальность с помощью деталей интерьера, аксессуаров и старинных строительных традиций». Вива Иевиня убеждена, что интерьеры, созданные добротно и на долгий срок, не утратят своей актуальности: «С годами они приобретут статус проверенных ценностей, а новые решения сохранят разнообразие, потому что для удобства, уюта и красоты есть много рецептов».

Дизайнер интерьеров и ландшафтов Елена Иванова добавляет, что все чаще люди выбирают долгосрочную аренду, поэтому индивидуальность интерьера проявляется в деталях и визуальном оформлении помещения, а не в полной перестройке.

dizains2.jpg

Изменения не всегда дорогостоящие!

Эксперты подчеркивают, что помощь профессионального дизайнера позволяет избежать ошибок, тем самым экономя время и средства. «Пригласите дизайнера к себе домой, и вы получите индивидуальные, практичные и эффективные решения с минимальными затратами!» — говорит Вива Иевиня. Архитектор интерьеров и дизайнер мебели Андра Раценая рекомендует начинать с простых решений – покрасить стены, изменить спектр освещения или добавить несколько ярких акцентов. Арвидс Плокшта призывает, приступая к изменениям в своем доме, уделять особое внимание качеству воздуха, например, при покраске потолка или стен выбирать краски с низким или нулевым уровнем испарения, которые сохраняют здоровую среду.

Не переусердствуйте с декорами!

Дизайнеры утверждают, что именно избыток предметов интерьера чаще всего нарушает гармонию помещения. Вива Иевиня отмечает: «Внезапно понравился какой-то предмет в магазине, его купили, но дома он уже не вписывается». Аусма Кибилде призывает дать помещению «дышать» и не перегружать его лишней мебелью и декорами – слишком много декоративных подушек, ваз, подсвечников или произведений искусства может создать ощущение хаоса. Эффект приятного помещения может быть испорчен также чрезмерным количеством цветов или интенсивными узорами. Сертифицированный мастер по декоративной покраске Арвидс Плокшта подчеркивает, что доверие к рекомендациям продавцов может отвлечь внимание от первоначально запланированных потребностей конкретного помещения – именно они являются основой для создания уюта. Также ошибкой является попытка следовать всем модным тенденциям одновременно, не углубляясь ни в размер помещения, ни в условия освещения.

dizains3.jpg

Проконсультируйтесь с дизайнерами интерьера и найдите своего профессионала!

На выставке Riga Furniture & Interior 2025 на Кипсале на стенде Латвийского союза дизайнеров ведущие латвийские дизайнеры интерьеров в течение трех дней будут доступны для индивидуальных консультаций. Это возможность задать вопросы, получить практические советы и найти идеи для улучшения своего жилища или рабочей среды. Чтобы консультация была максимально продуктивной, эксперты рекомендуют подготовиться – взять с собой фотографии или планы помещений, а также записать актуальные вопросы и пожелания. На выставке будет возможность не только получить профессиональные рекомендации, но и оценить возможности сотрудничества и, возможно, найти дизайнера для своего будущего проекта.

Не упустите эту прекрасную возможность – доступные консультации помогут реализовать идеи, которые сделают ваше жилище более функциональным, уютным и визуально привлекательным!

Подробнее: www.mebelesundizains.lv

Следите за новостями также:

instagram.com

facebook.com

Время работы:

17 и 18 октября 10.00–18.00

19 октября 10.00–17.00

Читайте нас также:
#выставка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Блестящие как шёлк: как добиться сияния волос всего за неделю
Изображение к статье: Блестящие как шёлк: как добиться сияния волос всего за неделю
Пушистые терапевты: как кошки лечат нас без таблеток
Изображение к статье: Пушистые терапевты: как кошки лечат нас без таблеток
Постирала салфетку в кармане: как легко очистить одежду
Изображение к статье: Постирала салфетку в кармане: как легко очистить одежду
Изображение к статье: Если не хотите испортить психику ребенку: 10 токсичных фраз, которые нельзя говорить
Если не хотите испортить психику ребенку: 10 токсичных фраз, которые нельзя говорить 269
Изображение к статье: Не попадись на крючок: тревожные признаки в поведении мужчины на сайте знакомств. ТЕСТ
Не попадись на крючок: тревожные признаки в поведении мужчины на сайте знакомств. ТЕСТ 219
Изображение к статье: Чтобы растения лучше росли: как правильно вносить удобрения в землю перед зимовкой
Чтобы растения лучше росли: как правильно вносить удобрения в землю перед зимовкой 136
Изображение к статье: Завтрак до восьми: секрет здоровья и защиты от диабета
Завтрак до восьми: секрет здоровья и защиты от диабета 200

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 56
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 20
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 89
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 90
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 70
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 56
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 20
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео